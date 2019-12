Mi lehet az oka, hogy az ünnepek inkább a gyermeknemzés, semmint a születés napjai?

Mi lehet ennek az oka?

Jay L. Zagorskyt, az Ohiói Állami Egyetem közgazdásza szerint a jelenség egyik oka az, hogy az orvosok a legritkább esetben ütemeznek császármetszést az ünnepekre. Bár a hüvelyi szülést kevésbé tudják befolyásolni, némiképp arra is tudnak hatni, ez szintén csökkenti az esélyét az ünnepi születésnek.

Egyébként sok mérsékelt éghajlatú országban a nyár második felében és az ősz elején születik a legtöbb gyermek. Ennek oka az lehet, hogy a férfiak tesztoszterontermelése télen csúcsosodik, és a női termékenység is magasabb lehet ekkoriban. A hidegebb, rövidebb nappalok önmagukban is kedveznek a termékenységnek, ekkor ráadásul a párok is több időt töltenek együtt otthon. Ehhez jönnek a kulturális sajátosságok: a karácsony a szeretet ünnepe, ami párok esetében gyakran a szexualitás növekedésével is jár. Az ünnepek tehát inkább a gyermeknemzés, semmint a születés napjai, különösen, ha karácsonyról van szó.

VIA24.hu