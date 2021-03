Mi lesz ezzel az agonizáló kormánnyal? Itt vannak a lehetséges forgatókönyvek

A kormánykoalíciós négyesfogat "trojkára" váltott azzal, hogy az SaS felfüggesztette a tagságát a kabinetben. Mire lehet most számítani? Nézzük meg a lehetséges forgatókönyveket!

Fotó: TASR

Az SaS már visszavonta a kormányból az összes - mindhárom - miniszterét - és csütörtökön bejelentette, felfüggeszti tárgyalásait a kormánypártokkal, amíg a miniszterelnök le nem mond. Az Igor Matovič által kért korrupció elleni küzdelemért felelős miniszterelnök-helyettesi poszt létrehozását nem szívesen támogatnák, és ha a kormányfő valamelyik jelenlegi OĽaNO-s miniszteri székben kötne ki, akkor Sulík is visszatérne a gazdasági miniszter pozíciójába. Az OĽaNO azt állítja, Sulík szétvert egy újabb kormányt, és már hármas koalícióban gondolkodik.

A Za ľudí hétfőig adott ultimátumot, hogy megoldódjon a fennálló helyzet. Veronika Remišováék továbbra is a négypárti koalíció mellett állnak, és úgy vélik az erről szóló tárgyalásokon a SaS-nek is részt kellene vennie. A legkisebb kormánypárt -, amelyiknek a válság óta két parlamenti képviselője is hátat fordított az elmúlt hetekben - csütörtökön azt nyilatkozta, ha hétfőig nem rendezik a viszonyokat, nem látják okát a munka folytatásának „egy széteső és nem működő kormányban“.

Lehetséges forgatókönyvek:

1. Matovič távozik és az SaS visszatér a kormánykoalícióba

Ha a kormányfő bejelenti a lemondását, azzal teljesítené Richard Sulíkék - és a Za ľudí - követelését. A koalíciós válság ezzel rendeződhetne, a parlamentben kényelmes többséggek tudnák támogatni a végrehajtó hatalom törvénytervezeteit. Ezt a forgatókönyvet támogatja Zuzana Čaputová államfő is.

2. A miniszterelnök marad a helyén, három párt alkotná a koalíciót

Ha Matovič elutasítaná a két kisebbik partnerének a követelését és ragaszkodna a pozíciójához, abban az esetben az SaS végleg hátat fordítana a kormánynak. Az OĽaNO, a Sme rodina és a Za ľudí alkotná ezt a hárompárti koalíciót. Itt azonban gondot okozhatna Remišová pártjának instabilitása. Az eredetileg 12 képviselővel rendelkező Za ľudít az utóbbi hetekben már ketten hagyták ott a kabinet kormányzási stílusa miatt, és kérdéses, nem szakadna-e szét a párt, ha az SaS nélkül folytatnák a kormányzást. Az OĽaNO-Sme rodina kettős 70 szavazattal rendelkezik, és egy többségi kormányzáshoz legalább 76 szavazat szükséges.

3. Előrehozott választások

Ha a kormányfő marad a tisztségében, könnyen elképzelhető, hogy az SaS mellett a Za ľudí is hátat fordítana a kabinetnek. A Boris Kollár vezette Sme rodina viszont elutasítja a kisebbségi kormányzást, tehát a két párt alkotta kabinet létrehozását. Ebben a helyzetben tehát a darabjaira hullana szét a kormány és az elvezetne az előrehozott választásokhoz. Egy ilyen választást nagy valószínűséggel a Peter Pellegrini vezette Hlas párt nyerné, a közvélemény-kutatások szerint hosszú hónapo óta ez a tömörülés a legnépszerűbb politikai formáció.

(Cas/para)