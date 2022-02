Mi a teendő, ha depressziós a cicánk? 

A macskák különböző egyéniséggel rendelkeznek, vannak kóborlósabb cicák és bekuckózos jelleműek is. Intő jel, ha egy amúgy virgonc, szociálisabb állatka váratlanul csendes, visszahúzódó magatartást kezd tanúsítani. Tudj meg többet a macskadepresszióról!

A macska depresszió figyelemfelkeltő jelei

Gazdiként sokszor nem is vesszük egyből észre, hogy szomorú a kedvencünk. Amennyiben szokatlanul jelölgetni kezd a macska, vagy rendszeresen a karmait élezgeti, az már önmagában is gyanúra ad okot. Főbb tünete, ha furcsa, azelőtt nem hallatott hangokat veszel észre. A túlzott nyávogás is egyfajta figyelmeztető jel, különösképp ha rendszeres, hosszan tartó és indokolatlan.

Fontos összevetned kedvenced megszokott viselkedésével az új magatartását. Ha régen kevesebbet nyávogott, de most egyfolytában, vagy pont fordítva, korábban többet, de most szinte sosem hallod a hangját, az is intő jel lehet. A letargikus macska ismertetője a testbeszédében bekövetkező változásokon túl a kommunikáció megváltozott stílusa is. A lelkileg instabil cica agresszívebbé válhat, ugyanakkor félőssé is. Ha a kis kedvenced túl sokat alszik, nem fordít annyi figyelmet a bundája tisztogatására, szeszélyesebb, az étvágya sem a régi, mindenképpen segítségre van szüksége.

Mitől válik depresszióssá a cica?

Egy hosszan tartó betegség mellé társulhat depresszió, különösen akkor, ha fájdalommal is jár, és jelentősen korlátozza az addig végzett örömteli cselekvéseiben. Azonban ha még nem diagnosztizálta az állatorvos, vagy egy sérülésre gyanakszol, mindenképpen vizsgáltasd meg! Rendkívül fontos, hogy mihamarabb kezelve legyen, így a gyógyulással együtt a hangulata is fokozatosan javulhasson.

Egy szeretett személy vagy társállat elvesztése szintén kiválthat letargikus viselkedést a macskáknál. De már egy költözés is jelentősen megviselheti, hiszen a cicák nehezen birkóznak meg a változásokkal. A nagyobb horderejű változtatások, akár a helyszín lesz új, akár gazdiváltás történik, különösen megrázó számukra. Egyes cicák még az addig megszokott alomként használt anyag cseréjére is így reagálnak. Bizonytalanság esetén kérdezz bátran a Grandopet.hu állatorvos válaszol rovatában!

Hogyan kell kezelni egy depressziós macskát?

Számtalan ok húzódhat meg a cicák depressziójának kialakulása mögött. Az egyik legfontosabb tanács, hogy kellő komolysággal kell hozzáállni, ha efféle tüneteket tapasztalsz. Az ok nem lényeges, azonban a mielőbbi kezelés és intézkedés annál inkább. Ezekben az esetekben fordíts több időt és figyelmet kiskedvencedre! Egészen addig, amíg javulni nem kezd a kedve.

Sok-sok játék és simogatás, emellett jutalomfalatok segíthetnek átlendülni a nehéz időszakon. Szerezz be egy új fekhelyet is akár, de mindezek mellett ne felejtsd el az állatorvosod felkeresni! A levert cicának azonnali terápiára van szüksége. Amennyiben az orvos úgy ítéli meg, akár gyógyszeres kezelés vagy speciális táplálékkiegészítő alkalmazása is indokolttá válhat.

(PR-cikk)