Mi történt hétfőn Kočner váltóhamisítási perében? - Íme a részletek

Tavaly június óta ül vizsgálati fogságban Marian Kočner, és a júliusban kezdődött váltóhamisítási büntetőperében először jelent meg személyesen a tárgyaláson. Korábban jelezte, hogy ha a pozsonyi Igazságügyi Palotában fognak tárgyalni, akkor ő is ott lesz. Így is lett. A Denník N beszámolója alapján foglaljuk össze, mi is történt hétfőn.