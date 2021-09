Michael Jacksont lekörözte, a Beatlest pedig beérte a kanadai szupersztár

A kanadai rapper és R&B-énekes Drake új rekordot állított fel: a Certified Lover Boy című új albumáról kilenc dal is bekerült az amerikai kislemezlisták első tíz helyére a múlt héten - számolt be róla a Billboard amerikai magazin.

Drake (Forrás: FB.com/Drake)

A korábbi rekordot hét top tízes slágerrel négy előadó is beállította: Michael Jackson Thriller című albumával (1982), Bruce Springsteen Born in the USA című lemezével (1984), Janet Jackson Rhythm Nation 1814 című lemezével (1989) és Drake Scorpion (2018) című korongjával.

A Certified Lover Boy öt dala is a legjobb öt szám között debütált. Ezzel a 34 éves kanadai a Beatles rekordját is elérte. A brit együttes számai 1964-ben a Billboard-listák első öt helyén szerepeltek. Azóta egyetlen más művész sem érte el ezt a bravúrt.

A Certified Lover Boy Drake hatodik stúdióalbuma, amely szeptember 3-án jelent meg. A rapper már 2020-ban be akarta mutatni az albumot, de aztán többször is elhalasztotta a dátumot, többek között térdműtétje miatt.

(MTI)