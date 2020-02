Michal Truban: Matovič sokszor jön egy látszólag szép, kedves ötlettel, ami azonban a legtöbbször trükk, átverés.

Szerinte a drogos ügye már nem téma a választók körében. Matovičcsal tudna kormányozni, de azt mondja vigyázni kell vele. A legnagyobb félelme, hogy vörös-barna koalíció lesz az országban. A Híddal és az MKÖ-vel is tudna együttműködni, habár a Híd esetében zavarja, hogy a Smerrel kormányzott, az MKÖ-nél pedig a Fidesz-közeliséget tartja problémának. A magyar kisebbséget érintő ügyeknél elsősorban Progresszív Szlovákia Magyar Platformjára hagyatkozna, de egyeztetni akar magyar kisebbségi szervezetekkel is. Michal Trubannal, a PS-Spolu listavezetőjével, a Progresszív Szlovákia elnökével beszélgettünk.

Kezdhetném úgy is, hogy essünk neki, hiszen az önök új szlogenje is hasonló: Essünk nekik (Poďme do nich!) De kiknek?

Nálunk ennek a szlogennek a magyar megfelelője a Küzdjünk meg velük! Ezt úgy értjük, hogy küzdjünk meg a maffiával, a korrupt politikusokkal, az oligarchákkal és a fasisztákkal is. És küzdjünk meg velük a választásokon! És ha a választásokat sikerrel vesszük, akkor küzdjünk meg a problémákkal, oldjuk meg azokat.

A szlogen többféleképpen is fordítható, de nem túl támadó, nem túl militáns maga a szlovák változat?

Én inkább ösztönzőnek, mobilizálónak érzem, mert szerintem most Szlovákiában tényleg nagy dolgokat kell megvalósítanunk. Bátran szembe kell szállnunk a maffiózókkal és az oligarchákkal, ezt hangsúlyozzuk a szlogennel. De ez a mi DNS-ünk, fiatal, bátor, energikus politikát képzelünk el. Most már valóban el kell kezdeni a komoly munkát.

Az utóbbi hetek, napok eseményei alapján inkább azt látni, mintha a jelenlegi ellenzék egymást támadná, nem a fasisztákat vagy a jelenlegi kormánypártokat.

Ezt nem mondanám. Mi elsősorban a kampányunkkal foglalkozunk, járjuk az országot, a déli területeket is. Részt vettünk a fasiszták elleni tiltakozóakciókban is. Ez a fő vonal. Bemutattuk programunkat, és annak kiemelt, első száz napra vonatkozó részét Elsősegély Szlovákiának címmel. Természetes azonban, ha egymással vitatkozunk, mint például legutóbb Igor Matovičcsal, akkor élesebben kell fogalmazni, el kell határolódni, hiszen több kérdésben is eltér a véleményünk. De ez nem arról szól, hogy ha valamiben nem egyezünk meg, akkor már együttműködni sem tudunk, vagy nem tudnánk együtt kormányozni, ha erre lesz majd lehetőségünk. Értem, hogy érzékenyek erre az emberek, de szerintem a normális konstruktív vita, még a másik programjának bírálata is belefér. Én ezt nem úgy érzékelem, hogy veszekszünk egymással.

Azt mondja, intenzív a kampányuk, ennek ellenére jelentősen csökkent a támogatottságuk. Ezt minek tudják be?

Inkább azt mondanám, hogy stabil a támogatottságunk, 9 százalék körül mozog. De érzékelem, hogy van valami csökkenés, amit én egyfajta választói visszajelzésnek tartok: jobban el kell tudnunk magyarázni, hogy mit akarunk tenni, hogy jobbak legyünk.

Nyáron még 18 százalékos támogatottságuk is volt, nem túl nagy esés ez néhány hónap alatt?

Ennek két fő oka van: az egyik az, hogy azóta Andrej Kiska létrehozta saját pártját. A választói bázisunk meglehetősen nagy átfedést mutat. Ha megnézzük a két párt együttes támogatottságát, akkor az nagyjából egyezik a mi nyári támogatottságunkkal. A másik ok, hogy

az emberek csalódtak abban, hogy nem tudtunk összefogni.

Nem sikerült sem a hármas koalíció a Za ľudíval, sem az ötpárti a KDH-val és az SaS-sel kiegészülve. Ezek a csalódott választók elfordultak tőlünk. És hát természetesen mi is hibáztunk.

A drogos ügyre céloz? Amikor előkerült egy videó önről, amelyen ön a drogfogyasztásáról beszél diákoknak? Ez hány százalékot vitt el?

Biztosan ez sem segített, de a csökkenés legfontosabb okának a korábban említett okokat tartom. Amikor a választóinkkal beszélgetünk, általában azt a reakciót kapjuk, hogy önről csak azt tudják elővenni, hogy fiatalkorában valamikor drogozott, míg más éveken át lopott, vagy 100 millió eurós botrányai vannak.

Az utóbbi időben azonban a Smer botrányai helyett mintha inkább Kotlebára összpontosítanának. Nem mintha ez nem lenne indokolt, de a választókat talán jobban érdekelnék a Smer botrányos ügyei.

Sokat foglalkoztunk a Smer botrányaival is, gyanús közbeszerzésekkel, például amelyeket a Slovensko.sk hirdetett meg, ahol fennállt a lopás veszélye. Most készülünk egy újabb bejelentésre a közbeszerzési hivatalban, tehát nem hanyagoljuk el a Smert vagy a jelenlegi kormányt sem. Ezt bizonyítják a sajtótájékoztatóink és a facebook-bejegyzéseink is. Mi azt tartjuk a legnagyobb veszélynek, hogy egy vörös-barna koalíció jön létre.

Számomra nem kérdéses, hogy ők, a Smer és Kotlebáék tudnának-e együtt kormányozni.

Ez megmutatkozott Besztercebánya megyében is. Értem, hogy a Kotleba-ellenes tiltakozóakcióink tűntek az utóbbi hetekben a hangsúlyosabbnak, hiszen erről beszéltek a legtöbbet, és őket tartom az egyik legnagyobb ellenfélnek. Hiszen, ha ők kormányra kerülnek, akkor Szlovákiából semmi nem fog maradni.

Kiket akarnak megszólítani a tiltakozóakciókkal? Kotleba választóit valószínűleg ezzel nem fogják elriasztani.

Mi Kotleba szavazóit is megpróbáljuk megszerezni úgy, hogy járjuk a falvakat. A tiltakozóakciókat azért szervezzük, mert szerintünk a fasizmusnak ellent kell állni. Nem is mi szervezzük ezeket az akciókat, hanem helyi emberek. Ezek általában polgári kezdeményezések, mi csak támogatjuk őket, akár a jelenlétünkkel személyesen is.

Nem kontraproduktív ez?

Tudom, hogy vannak viták arról, hogy az ilyen tiltakozás segít-e. De erre szoktam hozni azt a példát, hogyha az emberek sokat gondolkodtak volna, hogy elkezdjék-e a szlovák nemzeti felkelést, ha azt kérdezték volna, az hasznos-e Szlovákiának, akkor semmilyen felkelés nem lett volna.

És ezzel megszólíthatóak ön szerint a bizonytalan szavazók?

A tiltakozóakciók csak egy kis része a kampánynak, most jártunk például Kelet-Szlovákiában, ahol egy hét alatt 50 akciónk volt. Folyik a kopogtatókampány, a lehető legtöbb emberrel akarunk személyesen beszélni, tehát nagyon intenzív a kampányunk. Folyik a déli kampány is, amiben aktívan részt vesznek a magyar platformunk tagjai is.

Képesek még a Smertől vagy Kotlebától szavazatokat elvenni? Az aktuális eredmények inkább azt mutatják, hogy a demokratikus ellenzék pártjai csak egymás kárára tudnak nőni.

Az eredmény nagyon szoros, szinte 50:50. Nagyon sok múlik majd a mobilizáción, hogy melyik párt milyen mértékben tudja elvinni saját szavazótáborát az urnákhoz. Viszont az mindenképpen pozitív, hogy a jelenlegi demokratikus ellenzéki pártoknak már hosszabb ideje többséget mérnek a közvélemény-kutatók.

Tehát a Essünk nekik! Vagy ahogy önök hívják, a Küzdjünk meg velük! kampánnyal a demokratikus partnereiknek is üzennek? Matovičnak vagy Kiskának is?

A választók mozognak a pártok között, attól függően, hogy éppen ki szerepel többet a médiában. A mi választóink egy része is ilyen, amelyik vándorol az OLaNO, a Za ľudí és köztünk. Ők várhatóan az utolsó pillanatban fognak dönteni.

A másik szlogenjük a Fiatal erő (Mladá sila). Meg lehet ezzel a szlogennel szólítani az idősebb választókat is?

Természetesen az idősebb választókat is célozzuk, hiszen ez arról az energiáról szól, amit be kell juttatni a parlamentbe, hogy meg tudjuk valósítani a szükséges változásokat. A listánkon vannak idősebb jelöltek is, például Macko tábornok (a hadsereg vezérkari főnökének helyettese volt 2018 tavaszáig – a szerk. megj.), vagy akár idősebbek is.

A legutóbbi tévévita alapján viszont úgy tűnt, hogy az ön legnagyobb ellenfele Matovič, nem pedig Fico vagy Kotleba.

Miért gondolja így?

A vita alapján úgy látszott, hogy éppen Matovičcsal kell a leginkább megküzdenie a választókért.

Az igaz, hogy vannak közös választóink. Az ellenzékben éppen az a nehéz, hogy együtt is működünk, de egymás konkurenciái is vagyunk.

A másik oldalról is ez látszik: mintha Igor Matovic most már elsősorban önöktől akarna választókat elcsábítani.

Az igaz, hogy Igor Matovič válogatás nélkül lő mindenkire, ezért is nem akart csatlakozni az ellenzéki megnemtámadási szerződéshez.

Az ön javaslatát már elfogadta, amit az egyik tévében tett a 11 pontos internetes ankét kiegészítésére?

Nem, habár a vitában is megígérte, hogy kiegészíti egy 12. ponttal, ami arról szól, hogy akarják-e a választók az előrehozott választásokat. Egyes javaslatai ugyanis tényleg nagyon populisták, amelyek inkább ártanának, habár első látásra nagyon vonzóak. Ilyen például, hogy pénzt adjunk a választási részvételért, ami a demokráciánkat is veszélybe sodorhatja. Később is beszéltem vele erről, de megpróbál kicsúszni az ígérete alól.

Önök is kivettek 20 pontot a választási programjukból Elsősegély Szlovákiának címmel. Ez az amit a legfontosabbnak tartanak, és már az első 100 napban meg akarnak valósítani. Ez egyfajta reakció Matovic 11 pontjára?

Nem, a mi programunk a Fordulópont, de az 4-8 évre szól. Már többen kérdezték, hogy mi az, amit elsőként ebből meg akarunk valósítani, ezért állítottuk össze ezt a 20 pontot. Ez azt is célozza, hogy a kormányalakítás minél gyorsabb legyen, a partnereink már előre ismerjék a rövid távú elképzeléseinket is. Például júniusban főügyészválasztás. Az uniós alapok merítésének felgyorsítása, ennek érdekében partnerség kialakítása az Európai Bizottsággal. Az embereknek azonnal érezniük kell az új kormány eredményeit, hogy a szkepszis, a szélsőségek ne erősödjenek tovább.

Nem túl elvontak ezek a programpontok. Ön is említette a főügyészválasztást, emellett szerepel a rendőrfőkapitány választása, a Lex Haščák, a rendőrség belső ellenőrzése, korrupcióellenes intézkedések. Nem kellene az első intézkedések közé több emberközelibb javaslatot sorolni? Az embereket aggasztja az egészségügy helyzete, a szociális helyzet stb.

Igen, de mi nem akarjuk becsapni az embereket azzal, hogy az egészségügyet az első száz napban rendbe tesszük. Szlovákiában éppen az a szokás, hogy a kormány kér száz nap haladékot, de mi már az első száz napban is dolgozni akarunk. A legfontosabb céljaink az egészségügy és az oktatás javítása, de azt őszintén el kell mondani, hogy száz nap alatt ezeken a területeken nem lehet nagy változást elérni.

Még ősszel mondta, hogy ön lesz a pártja jelöltje a kormányfői posztra. Hogyan látja ezt most a csökkenő támogatottság fényében?

Egy kérdésre válaszoltam akkor, amikor a legmagasabb volt a támogatottságunk. Én nem azért kezdtem politizálni, mert mindenképpen kormányfő szeretnék lenni. Azt szeretném, hogy az emberek tényleg érezzék: a kormány értük dolgozik, hogy minél kevesebb fiatal hagyja itt az országot, hogy kihasználjuk Szlovákia lehetőségeit.

Most mit válaszolna, milyen poszton érezné jól magát 8,5 százalékos támogatottság mellett?

Majd meglátjuk a választások után. Nem akarok funkciókkal dobálózni. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy elkezdhessünk dolgozni, és én erre hatással tudjak lenni.

A Matovičcsal folytatott vitában azt is kijelentette, hogy ön szerint egy OLaNO-val felálló kormány ki fog bírni négy évet. Valóban így gondolja?

Ezt mondtam volna?

Igen.

Az embereknek reményt kell adni, de én csak a magunk nevében beszélhetek: mi a leendő kormányt nem buktatjuk meg, nem fogunk előre hozott választásokkal riogatni. A Spolu és a Progresszív Szlovákia képes volt összefogni, ami mutatja, hogy képesek vagyunk az együttműködésre. Keményen harcolni fogunk a programunk megvalósítása érdekében, de nem fogunk fenyegetőzni.

Igor Matovič szinte minden héten új ötlettel jön elő, most asztalt foglalt a pártelnököknek. Ezt hogy értékeli?

Ez ugyanolyan ötlet tőle, mint a korábbiak. Jön egy látszólag szép, kedves ötlettel, ami azonban a legtöbbször trükk, átverés.

Azt mondja átverés. Ennek ellenére együtt akar vele dolgozni. Nem fél az esetleges közös kormányzástól?

Vigyázni kell vele. De már az is, hogy így beszélek róla, mutatja, hogy egy kicsit ismerem, tudom, hogyan viselkedik. A politikában nemcsak barátok vannak, akikben bízni kell, a partnereket alaposan meg kell ismerni.

Van valamilyen tervük a kampány utolsó heteire, amivel meg tudnák fordítani a csökkenő támogatottsági szintet?

Intenzívebbé akarjuk tenni a kampányt, ha lehet, még jobban csinálni, mint eddig. Én hiszek abban, hogy ha személyesen találkozunk az emberekkel, személyesen beszélünk velük, az teljesen más érzés, meg tudjuk győzni őket elképzeléseinkről.

Biztos abban, hogy a választások után létre tudják hozni a Smer-ellenes koalíciót?

Az emberek változást akarnak, ez látszik a számokon is, és ezt tapasztaljuk a személyes találkozások alkalmával is. Nagy esély van a sikeres kormányállításra, de nem mondom, hogy könnyű lesz egy stabil, működőképes kormány összeállítása. Meg lehet csinálni, de nem úgy, ahogyan azt Matovič teszi, hogy kijelenti: vagy elfogadjátok mind a 11 pontomat vagy előrehozott választások lesznek.

A felmérések szerint ugyan nem túl nagy az esélye, de mégis előfordulhat, hogy magyar pártok is bejuthatnak a parlamentbe, akár a Híd, akár az MKÖ. Önök készek együttműködni velük?

Ha erre szükség lesz, akkor igen. De minden a választási eredményektől függ. Nekünk is létezik a magyar platformunk, aminek az a célja, hogy a magyar kisebbségnek is legyen képviselete. És ez nem csak választási célból jött létre, a PS alapítótagjai között is van több magyar, ahogyan a választási listán is van 12 magyar jelölt. A PS olyan párt, ami gondol a kisebbségekre is, a régiókra is, képviselni akarja érdekeiket, akkor is, ha a magyar pártok nem jutnak be a parlamentbe.

Nem probléma az sem, hogy a Híd tagja a smeres kormánykoalíciónak?

Mi kizártunk három pártot – a Smert, az SNS-t és a LSNS-t – az együttműködésből, de nem zárhatunk ki mindenkit. A Híd nem tartozik a legközelebbi partnereink közé, de készek vagyunk tárgyalni velük, a választási eredmények ismeretében.

Az MKÖ pedig nagyon szoros kapcsolatokat ápol a magyar Fidesszel. Ez nem gond?

Igen, tudunk róla, és zavar is bennünket. Tárgyaltunk is velük erről, de ők ezt tagadták, azt állították, hogy ez csak konspiráció ellenük. De újra csak azt tudom ismételni, hogy ez a két párt nem tartozik a legszűkebb partnereink közé.

Nekünk van magyar platformunk, a magyarok és más kisebbségek számára is a mi programunkat akarjuk megvalósítani.

Már csak azért is, mert nagy a valószínűsége, hogy az egyik magyar párt sem kerül be a parlamentbe. Ha mégis bejutnak, akkor természetesen készek vagyunk tárgyalni velük. Nekem az a legfontosabb, hogy a leendő kormány kitartson, tudjon dolgozni, tényleges munkát végezzen. Nem azért kezdtem politizálni, hogy kapjak egy posztot, hanem azért, hogy tényleges változásokat érjek el.

Tehát azt állítja, hogy a magyar platformjuk nemcsak kirakat, amivel meg akarnak szerezni néhány magyar voksot, és működni fog a választások után is?

Ha csak néhány hónappal vagy héttel a választások előtt hoztuk volna létre, akkor talán elfogadnám, hogy vannak, akik ettől tartanak. De nekünk valóban kezdettől sok magyar tagunk volt. Már az alakulásunk idején, három éve, amikor végigjártuk az országot, sokan csatlakoztak hozzánk.

Ezt a választások után is bizonyítaniuk kell. A programjukban szerepel egy átfogó kisebbségi törvény megalkotása. Megszületik ez akkor is, ha nem lesznek magyar pártok a parlamentben?

Biztosan. Mi ezt el akarjuk fogadtatni. A programunkban szerepel, hogy fair Szlovákiát akarunk, olyat, amire büszkék lehetünk. Számomra a fair azt is jelenti, hogy minden itt élő otthon érzi magát Szlovákiában, mindegy, hogy milyen a nemzetisége, a bőrszíne. Nekünk nagyon fontos, hogy ezen a területen is egy európai színvonalú törvényt fogadjunk el.