Mick Jaggert annyira feldobta, hogy vége a vesztegzárnak, hogy rögtön dalra fakadt (VIDEÓ)

Mick Jagger egy új számmal ünnepli az angliai vesztegzár végét. Az Eazy Sleazy című, kedden megjelent pandémiás rockhimnuszban arról énekel, hogyan viselte a karanténidőszakot.

youtube

Jagger néhány hete írta az új számot, amelyen a Foo Fighters gitárosával, Dave Grohllal dolgozott együtt, aki Los Angelesből szállt be a munkába. Jagger meg is köszönte neki, hogy gitárosként és dobosként is közreműködött. "Öröm volt a közös munka" - hangsúlyozta.

A 77 éves sztár szatirikus hangvételű dala arról szól, hogy végre kiléphetett a karanténból, ahol a túl sok tévézés már "lobotomizálta" az agyát, és ez a szabadulás optimizmussal tölti el. A refrén pedig azt ígéri, hogy "megszökünk a börtönfalak közül" és "a földi élvezetek édenkertjébe jutunk".

Háromhónapos lezárás után hétfőn Nagy-Britanniában kinyitottak a boltok és a vendéglátóhelyek is kiszolgálhatták teraszaikon a vendégeket. Grohl bevallotta, hogy a Jaggerrel való közös munkával és felvétellel egy régi álma vált valóra. "Pedig már éppen azt gondoltam, hogy az élet nem lehet őrültebb, de az biztos, hogy ez lesz a nyár slágere" - mondta.

MTI