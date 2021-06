Micsoda malőr! Rossz adatokat küldözgettünk az európai központba, ezért veszélyes besorolású Szlovákia

Az ECDC szerinti besorolás alapján Szlovákia piros, azaz veszélyes országként van elkönyvelve, annak ellenére, hogy már két hete olyan adatokat produkálunk, ami szerint kijárna Pozsonynak a narancssárga kategória. Éppen úgy, ahogy azt megkapta Csehország és Ausztria is. "Narancssárga" országként szabadabban utazgathatnánk.

Emiatt írhattuk mi is két napja, hogy Csehország továbbra is a magas fertőzésveszélyű országok közé, vagyis az ún. a vörös országok közé sorolja Szlovákiát. Bár az is igaz, hogy ami a szomszéd országot illeti, a szlovák állampolgárok keddtől ellátogathatnak Csehországba 24 órára anélkül, hogy bármit ki kellene tölteniük vagy karanténba kellene vonulniuk, illetve PCR-tesztet kellene csináltatniuk.

Ettől még Szlovákia piros besorolása még mindig érvényes, és a gond az volt, hogy az ÚVZ rosszul számolta ki az új fertőzöttek számát, valamint az arányát. A hibát beismerte a hivatal, amelyik feladata, hogy naprakész számokkal lássa el azt az adatbankot (TESSy), ami alapján az ECDC elvégzi az országok kategorizálását.

Emberi mulasztás történt, amiért elnézést kérünk - reagált az ÚVZ a helyzetre, amiről a DenníkN számolt be.

(DenníkN)