Mielőbbi gyógyulást kívánt számos ország vezetője Donald Trumpnak

Számos ország vezetője jókívánságait fejezte ki Donald Trumpnak pénteken, és mielőbbi gyógyulást kívántak az amerikai elnöknek és feleségének, akikről nemrég derült ki, hogy pozitív lett a koronavírus-tesztjük.

Fotó: TASR/AP

Vlagyimir Putyin orosz elnök személyes üzenetben kívánt gyors felépülést Donald Trumpnak. Táviratában kijelentette: meggyőződése szerint az amerikai elnök "természetes életerejének és optimizmusának" köszönhetőn képes lesz legyőzni "ezt a veszélyes vírust" - jelentette az Interfax orosz hírügynökség.

Charles Michel, az Európai Tanács elnöke Twitter-üzenetben kívánt gyors felépülést, és megjegyezte, a koronavírus ellen minden nap, a világon mindenhol folyik a küzdelem.

Boris Johnson brit miniszterelnök is jókívánságait tolmácsolta, és reményét fejezte ki, hogy az amerikai elnök és felesége hamarosan meggyógyul. Johnson tavasszal maga is elkapta a koronavírust, rövid ideig intenzív osztályra is került.

Robert Jenrick, az önkormányzatokért felelős brit miniszter is megszólalt, utalva arra, hogy Nagy-Britanniában átérzik ezt a helyzetet, utalva arra, hogy Boris Johnson is megbetegedett néhány hónappal ezelőtt. "Az Egyesült Államokban világos protokoll van érvényben az alelnökre vonatkozóan, ha arra szükség lenne" - tette hozzá.

Andrzej Duda lengyel államfő is jókívánságait tolmácsolta a házi karanténba vonult amerikai elnöknek, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok és Lengyelország túl fog jutni a nehézségeken, és le fogja győzni a járványt.

Narendra Modi indiai kormányfő jó egészséget és mielőbbi gyógyulást kívánt "barátjának", Donald Trumpnak és feleségének. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő azt üzente, izraeliek millióival együtt ő és felesége is teljes és mielőbbi felépülést kívánt Donald és Melania Trumpnak.

A tajvani elnöki hivatal is minden jót kívánt, és reményét fejezte ki, hogy a Trump házaspár rövid idő alatt felgyógyul majd. Mielőbbi teljes gyógyulást kívánt a Trump házaspárnak Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO)főigazgatója is.

Gabriel Attal francia kormányszóvivő is gyors gyógyulást kívánt Trumpnak, de egyúttal megjegyezte: az amerikai elnök fertőzöttsége azt mutatja, hogy a koronavírus senkit nem kímél, még azokat sem, akik korábban nem hittek benne.



MTI