Miért annyira praktikus a WPC burkolat?

A gondozásmentes terasz álomképe nem is annyira elérhetetlen elképzelés. Nem arra gondolunk, hogy nem kell a növényeket öntözni vagy takarítani, de a kialakítás már eleve sokat számít, például a teraszburkolat esetén. Az nagyon nagy segítség, ha ezt nem kell időnként újrafesteni vagy felújítani, cserélni. A következő cikkben a WPC burkolat használati előnyeit vesszük górcső alá.

Mit tud a WPC burkolat?

Tulajdonképpen ez egy rendkívül strapabíró anyag, ami évtizedeken át kitart mellettünk. Ez hatalmas előny, mivel nem kell bajlódni a cserével 2 évente, sokat spórolhatunk tehát ezen. A WPC Nagyker WPC burkolat kínálata tökéletesen reprezentálja előttünk, mit jelent az, ha egy anyag időtálló. De hogyan lehetséges ez?

A fa és a műanyag kombinációja sajátos végeredményt szül. Ráadásul ez azzal jár, hogy az idő-, anyag- és energiaigényes felületkezeléseket, javításokat is kizárja. A WPC burkolat nemcsak a hosszú élettartamot, hanem a modern, esztétikus megjelenést egyaránt garantálja.

Kültéri design a WPC burkolattal

Napjainkban egyre többen figyelnek arra, hogy ne csak az otthonokban, hanem azon kívül is rendben legyen minden. Éppen ezért, a rendezettség és design meghatározza a kültéri elemek kiválasztási folyamatát is. Ha például szeretnénk egy különleges teraszt megtervezni, ahol együtt pihenhet a család, akkor érdemes átgondolni azt is, hogy milyen burkolat kerül majd oda. A WPC az egyik legpraktikusabb anyag erre a célra.

Nem tesz benne kárt az erős UV-sugárzás, a fagy vagy az eső, tehát tényleg bírja a strapát. Arról nem is beszélve, hogy számos színárnyalat (egyenesen 7) elérhető. A fehér és a natúr tölgy, a vörösfenyő és az antracit színek mellett a kávébarna, a csokibarna, ugyanakkor a gesztenyebarna szintén megtalálható a kínálatban. A burkolatok továbbá anyagukban színezettek, ami időtlen megjelenést biztosít számukra.

Még több érv a WPC mellett

Ezekről a burkolatokról még azt kell tudni, hogy megerősített nút vastagsággal rendelkeznek, aminek köszönhetően nagy teherbírásra képesek. Éppen ezért nemcsak az otthonok körül, de a vendéglátó egységek, hotelek területén egyaránt találkozhatunk velük.

A WPC anyagok másik nagy előnye, hogy csúszásmentes a felületük. Az erkélyeken, a lépcsőkön, a medence mellett és teraszokon is igencsak nagy hasznukat vesszük, és esős időben, vizes körülmények mellett sem lesz veszélyes a közlekedés.

Az efféle rendszerek összeszerelése nem igényel nagy szaktudást, saját kezűleg is telepíthetők, s az egyes elemeket is könnyen méretre vághatjuk. Végül fontos még kiemelni, hogy a WPC környezetbarát, mivel sem a termék, sem annak a gyártása nem veszélyezteti a környezetünket.

Láthatjuk, hogy a WPC nem egy hagyományos burkolat, nagy hasznát vesszük a hétköznapok alatt, ezért érdemes átgondolni, hogy alkalmazzuk-e a teraszunk kialakítása során.

(PR-cikk)