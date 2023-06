Miért érdemes közlekedési mobiljegyet vásárolni?

Manapság már egyre több mindent lehet elintézni az okostelefonunk segítségével. Ennek rengeteg előnye van, hisz időt és energiát takaríthatunk meg, valamint az eddig sokszor fejfájást okozó műveletek is kényelmesebbé válnak. Idetartozik a közlekedési mobiljegy beszerzése is, amihez elég csupán a megfelelő alkalmazás használata.

Mi szükséges a mobiljegy vásárlásához?

Kezdjük a sort azzal, hogy egyáltalán mivel kell rendelkeznünk ahhoz, hogy az egész művelet lehetséges legyen. Az első lépés a VoxPay applikáció letöltése és telepítése, amit megtehetünk bármelyik nagyobb alkalmazás áruház segítségével (AppStore, Google Play). A következő lépés a regisztráció, amit megtehetünk saját e-mail cím vagy Facebook/Google-fiók használatával. Fontos, hogy kiválasszuk a fizetési módot is: társíthatunk egy bankkártyát a felhasználó fiókhoz, de ha ezt nem szeretnénk, akkor feltölthetjük az egyenlegünket utalás vagy bankkártyás fizetés segítségével.

Fontos, hogy kitöltsük még a számlázási adatokat (figyeljünk oda az adatok pontosságára), valamint bérlet vásárlásához még a megfelelő igazolvány adatait is fel kell vinnünk. Ha mindezekkel megvagyunk, akkor nincs más hátra, mint a böngészés és jegyvásárlás megkezdése. Ehhez elég kiválasztani a “Jegyek, bérletek” táblázatban a megfelelő jegytípust és a fizetés gombbal be is fejezhetjük a vásárlást. Kapni fogunk egy visszaigazolást, a vásárlást követően 2 perccel pedig már használhatjuk is a jegyet, bérletet.

Hogyan lehet érvényesíteni? Lehet egyszerre többet vásárolni?

Nem csak, hogy lehet többet egyszerre vásárolni, de akár el is raktározhatjuk őket későbbre. Az ország nagyvárosaiban már elérhető ez a módszer, így sokkal könnyebb lesz a közlekedés, nem kell a dugók miatt sem aggódni, valamint a hagyományos módszereket is elfelejthetjük. Utóbbi igaz az érvényesítésre is, mivel az applikációban tárolt jegyek érvényesítése gyakorlatilag egy gombnyomással megoldható: elég csak a jármű vagy a vezetői fülke oldalán lévő QR-kódot beolvasni, és máris kész vagyunk, hivatalosan is megkezdtük az utazást.

Ennek rengeteg előnye van, többek között az utazás teljesen érintésmentes lesz, ami egészségügyi és higiéniai okok miatt igazán kiemelkedő, továbbá környezetbarát az egész módszer, mivel nem fogunk több papírhulladékot termelni.

Az egész havi költségeket visszanézhetjük

Az alkalmazás nem csak egy egyszerű jegyautomata, ennél sokkal többet tud nyújtani. Akár a következő napi utazásunkat is megtervezhetjük állomásról állomásra. Az összes tranzakció naplózásra kerül, ami azt jelenti, hogy a hónap végén megvizsgálhatjuk, hogy pontosan mennyit költöttünk tömegközlekedésre, ezzel tervezhetünk a következő hónapra is.

Az alkalmazás használata gyerekjáték, gyorsan bele lehet jönni, a jegyvásárlás is konkrétan 1-2 perc alatt megvan, ezzel rengeteg időt lehet megtakarítani. Érdemes mindenkinek kipróbálni.

