Miért nem csökken olyan meredeken az áldozatok száma, mint a fertőzötteké?

Az elmúlt hónapban lényegében felére csökkent a kórházban ápolt koronavírusos vagy fertőzésgyanús betegek száma, egyre alacsonyabb a naponta újonnan azonosított fertőzötteké, s enyhülnek a korlátozások. A halálozási számok viszont továbbra is aránylag magasak, egy-egy napon a bejelentett adatok szerint a 80-90-et is elérik. Ennek járt utána a Denník N.

Az elmúlt napokban nemhogy tovább csökkent volna a halálozások száma, hanem egyenesen nőni kezdett. Ez különösen úgy mutat furcsán, ha egymás mellé állítjuk a fertőzési esetek előfordulását, illetve a halálozási számokat.

A grafikonon természetesen mindkét ismérv más tételekkel operál, egyik a halálozások egyhetes napi átlaga (fekete görbe), míg a másik az új fertőzések 7 napos incidenciája (tehát esetszáma - piros görbe). Látható, hogy idén más ütemben kezdtek mozogni, és nem követték egymás ívét. Főleg a végén vehető észre, ahogy az egyik meredeken csökken, addig a másik hasonló ívű csökkenés után elkezdett nőni. A Denník N szerint pedig ez a korrekciónak tudható be.

Szlovákiában nem az előző napon elhunytak számát jelentik be, hanem azokat az eseteket, amelyeket tulajdonképpen lezártak, és beigazolódott, hogy a halálok elsőrendűen a Covid-19, nem pedig más betegség. Ez jelent némi időeltolódást, és Matej Mišík, az egészségügyi minisztérium elemzőinek vezetője szerint előfordulnak a mostanában bejelentett elhalálozások között olyan esetek is, amelyek már januárban történtek.

A Denník N így a rendelkezésre álló adatok szerint elkészített egy másik grafikont is, amelyen már az szerepel, hogy az eddig bejelentett halálesetek a bejelentéshez képest mikor következtek be. Így néz ki (pirossal a halál időpontja, feketével a bejelentése):

Ebből az derül ki, hogy tavaly októbertől sokkal többen haltak meg, mint amennyit akkoriban bejelentettek. A halálok feltárásának fázisa néha hosszadalmas, emiatt ezeknek az eseteknek a bejelentése jóval később történhetett. Februárban, és különösen márciustól vehető észre, hogy a bejelentett halálesetekhez képest valójában azokon a napokon már nem halnak meg annyian, március végétől viszont a bejelentett halálesetek száma nőni kezdett, ami azt jelenti, hogy némely korábbi haláleseteknél a halálok megállapítása olyan sokáig húzódott, hogy most, amikor valójában már ez is meredeken csökkenne, kerülnek be a statisztikába, és fordítják meg a görbét.

