Miért olyan inspiráló Edward de Bono?

Edward de Bono munkásságához több mint 50 könyv fűződik. Olyan módszerek köthetőek a nevéhez, amelyek a tervezés, szervezeti együttműködés területén lehetnek hasznosak. A könyvek közül néhányat magyar nyelven is megtalálhatsz. Akik befogadták Bono gondolkodásmódját, azok arról számolnak be, hogy pozitív hatással volt a döntéshozatali mechanizmusukra az író. Ez kiterjedhet a munkában meghozott döntésektől kezdve a magánéletig is adott esetben. Kíváncsi vagy, hogy miért lóg az egyik legismertebb, weboldal fejlesztéssel foglalkozó csapat, az Integral Vision falán Edward de Bono portréja? A következőkben erre is fény derül!