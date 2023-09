Miért sündörögnek Fico hátsója környékén „anyaországuk“ ministrálásával a szlovákiai magyar politikusok?

A józanul, illetve logikusan gondolkodó embereknek eszükbe sem jut, hogy tényeket kérdőjelezzenek meg. Bizonyos hívők viszont - és most a kedves olvasó ne elsősorban az egyházak befolyásolta és irányította istenhívőkre gondoljon! – bármire képesek felesküdni a Jeti és Nagylábú meg a laposföld kizárólagos létezéséig bezárólag. Nyilvánvalóan, mert tanulatlanok és idomíthatóak, hiszen a tudás, tájékozottság komoly támasza híján kizárólag a pillanatnyi ösztöneik, érzelmeik vezérlik őket...

Fotó: TASR

Vannak aztán azok az individumok, akik a pillanatnyi érzelmeik által vezérelt tömegek befolyásolásával a feltétlen haszonszerzésben reménykednek.

Kikről van mindenekelőtt szó? A mindenkori politikusokról. Nem utolsósorban az üzleti élet olyan aktorairól, akik abból élnek, hogy valamit áruba bocsátanak. A politikusok nem porszívót, paradicsomot, gyümölcsfát, gumikesztyűt, szenet, rezet, meszet, aranyat, gyémántot, atomerőművet stb. kínálnak pénzért a piacon, hanem hatalmi pozíciókra hajtanak. Amely cselekmény egyébként ugyanolyan pénzszerzési manőverek sora, mint amilyenekből az egyszerű kereskedők élnek…

Ott tartottunk, hogy a józanul mérlegelni, de legalább a puszta gondolkodásra képes embereknek nincs semmi okuk kétségbe vonni, hogy a Szlovákiát derült égből villámcsapásként „sújtó” menekültáradat Magyarország irányából érkezik! Olyan tény ez, mint az, hogy a felhők fölött mindig kék az ég. Vagy, hogy Szlovákiában jelenleg választási kampány zajlik!

De mi közük egy politikai/választási kampányhoz a szerencsétlen közel-keleti vagy afrikai menekülteknek? Akik életük kockáztatásával voltak kénytelenek elhagyni otthonaikat egy minőségibb élet vagy akár a puszta életbenmaradás reményével, esélyével. Pontosan annyi, mint például a heteroszexuális meg a más nemi identitású népességnek. Vagy bármely egyéb kisebbségnek! (Urambocsá! A nemzeti kisebbségek is kisebbségek vagy az épp csak másként gondolkodók vagy testi, netán szellemi fogyatékosok is azok…) Akik a többség legtoleránsabbjai számára is idegennek, ismeretlennek számíthatnak. Akikel szemben a többségnek a legenyhébb esetben is kíváncsi távolságtartással szokása ösztönösen “védekezni“. A normalitás, nyitottság, jóhiszemű érdeklődés, vagyis elemi tolerancia híján viszont minden idegen ellenségnek számít. Veszélyes a puszta létezésre is...!