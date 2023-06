Miért szeretjük annyira a szirupokat?

Aki kicsit is járatos a koktélok világában, az biztos tisztában van azzal, hogy számos nedű fontos alkotóeleme a szirup is. De nemcsak a színes italok kedvelői, hanem az ínyenc fogásokért rajongók is ismerhetik, hiszen egyetlen valamirevaló konyhából sem hiányozhat. De mi is az a szirup pontosan, és miért olyan fontos?

Miből készül egyáltalán a szirup?

A Prémium Italnagykereskedés Online izgalmas szirupkínálata a bizonyíték arra, hogy nagyon sokféle változata létezik. A Monin szirup alapja a cukornád, s ahogy a neve alapján azt eleve mindenki sejti is, egy sűrítményről van szó. Szerepe szerint elsősorban ízesítés vagy édesítés céljából használják, pontosan ezért ez az egyik első alapanyag, amivel közelebbről is megismerkednek a tanoncok egy mixerképzőn.

A szirup más típusai is valamilyen cukorban gazdag anyagból vagy cukoralkoholból készülnek, de nem kizárólag cukrot tartalmaznak. Az erőteljes ízű finomságokat alkalmazzák az élelmiszeriparban és a gyógyszergyártásban is. A szigorúan vett szirupok mellett gyümölcspürék is elérhetők a kínálatban.

Mit mire használnak?

A cukorszirupok alkalmasak főzéshez és koktélkészítéshez is. Akár mi magunk is megcsinálhatjuk, csupán vízre és cukorra van hozzá szükség, fele-fele arányban. Nem feltétlenül kell megállnunk ezen a ponton, használjuk a fantáziánkat, s ízesítsük bátran, fűszerekkel vagy gyümölcsökkel.

A gyümölcsszirup már speciálisabb felhasználású, hiszen általában gyümölcsök levének, illetve gyümölcsvelőnek az alkalmazásával készítik. A glükóz-fruktózszirup legtöbbször édesítésre használt változat, de természetesen sok egyéb válfaja is akad, például a juharszirup is ebbe a népes családba tartozik.

A Monin szirup igazán különleges

A Monin már igen hosszú múltra tekinthet vissza, ráadásul a többi márkához képest elképesztően hatalmas választékot kínál az ízek terén. Magas minőségű szirupjai és gyümölcspüréi kifejezetten népszerűnek számítanak a kategóriájukban, amihez az is hozzájárul, hogy a szirupok palackjain részletes tájékoztató is megtalálható, amiknek köszönhetően pontosan tudni fogjuk, hogy mi mindent tartalmaz az ígéretes üveg.

Persze nem véletlen a bátorság, hiszen a Monin szirupok teljes mértékben mesterséges tartósítószerek nélkül készülnek, de így is évekig ugyanolyan minőségűek maradnak. Kiemelkedő gyümölcstartalom jellemzi őket, s kizárólag nádcukrot, illetve a cukormentes fajtákhoz sucralose-t használnak.

Számos szirupos koktélt készíthetünk vele, például a Monin Orange Spritz is ilyen, ami szirupot, szódát és Proseccot tartalmaz.

Ezeket a készítményeket azért szeretjük használni, mert egyszerűen alkothatunk velük különleges, fantasztikus ízvilágokat, mégpedig úgy, hogy a túlerőltetett, mesterséges, mellékízeket képviselő ízfokozókat teljesen elkerüljük. Nagyszerű választás, ha ínyenc desszerteket szeretnénk készíteni egy különleges alkalomra, ezért a konyhában is abszolút helyük van!

(PR-cikk)