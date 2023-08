Míg a DAC-tól távoznak a legendák, a Slovan régi játékosával erősített – nyári átigazolások a Niké Ligában

Javában zajlik a Niké Liga 2023/24-es kiírása, az elmúlt hétvégén már a 3. forduló küzdelmeit rendezték meg. A csapatok főként a bajnoki küzdelmekre összpontosítanak, de még mindig lehetőség van a keretek átalakítására, új játékosok igazolására. Összegyűjtöttük az elmúlt két hét átigazolásait a Niké Ligában.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Két transzfer kötődik a DAC-hoz az elmúlt időből. Amint arról beszámoltunk, Eric Davis hosszú idő után elhagyta a dunaszerdahelyi egyesületet, mostanra pedig ismertté vált az is, hogy hol folytatja: a 32 éves panamai védő az MLS-ben szereplő D.C. Unitedhez írt alá az év végéig, de szerződése további kétéves opciót tartalmaz.

A szurkolókat sokként érte, hogy múlt héten egy másik legenda is távozott a dunaszerdahelyiektől. Kalmár Zsolt hat év után hagyta el a csallóközi együttest, pályafutását a Fehérvárnál folytatja.

Eddig nem volt túl aktív az átigazolási piacon a Slovan Bratislava, az elmúlt hetekben viszont két játékosát is elengedte, egyet pedig megszerzett. A 25 éves angol szélső, Andre Green két év után visszatért hazájába, ahol a második vonalban szereplő Rotherham United együttesét erősíti majd. Korábban a csatárgondok megoldására igazolták a nigériai Ezekiel Hentyt, de a heves vérmérsékletű támadót Vladimír Weiss sem tudta megzabolázni, így egy kis szaúdi kitérő után Ciprusra, az AEL Limassolhoz került kölcsönbe, amely most 60 ezer euró ellenében végleg meg is szerezte.

Nagy fogásnak számít viszont, hogy visszatért a Slovan saját nevelésű játékosa, Dávid Strelec. A még mindig csak 22 éves támadó 2021-ben nagy reményekkel igazolt az olasz Speziához, de nem igazán tudta megvetni a lábát a Seria A-ban. A tavaszt a másodosztályú Regginánál töltötte, ahol szintén nem az elképzelései szerint alakultak a dolgok, most pedig kölcsönbe visszatért anyaegyesületéhez, hogy visszanyerje régi önbizalmát.