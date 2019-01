Mikloško is leadta az államfői jelöléshez szükséges aláírásokat

Mikloško abban látja az erejét, hogy szót ért az egyházi és a világi személyekkel is. „Keresztény közegből jöttem, de mindig is arra törekedtem, hogy szót értsek a többi csoporttal is. Szeretném összehozni az embereket, hogy közösen harcoljunk egy tisztességes Szlovákiáért. Ezen kívül nyugalmat szeretnék hozni a feldúlt koalícióba és ellenzékbe" – magyarázta.

Mikloško egyelőre még nem tulajdonít nagy jelentőséget azoknak a felméréseknek, amelyek azt találgatják, melyik jelölt támogatná a másikat, a felmérések ugyanis nem a valós jelöltekkel dolgoztak. Ennek ellenére el tudja képzelni, hogy a politikai és élettapasztalatainak köszönhetően valamelyik jelölt támogatná őt, bár – amint elmondta – nem győzelmekben és vereségekben méri az életet, amely szerinte egy örök harc.

A kampány során a támogatóira számít. „Nem tervezek óriásplakátokat, de szeretném megszólítani az embereket. Találkozókra fogok járni, emberek közé, ahol eddig is mozogtam. Ezeken az embereken keresztül pedig szeretnék megszólítani másokat is" – mondta Mikloško, aki televíziós és rádiós beszélgetésekben is szívesen részt vesz majd.

Az államfőválasztás március 16-án lesz, az esetleges második forduló pedig március 30-án. A jelölési javaslatokat 2019. január 31-ig, éjfélig lehet leadni.



