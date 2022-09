Mikor kell majd bekapcsolnunk a fűtést idén?

Ez talán a legégetőbb kérdés az idei fűtési szezon előtt. A Markíza laikus meteorológusok, de szakemberek előrejelzéseire is kíváncsi volt.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

Most még ugyan 20 fokos vagy annál is enyhébb, melegebb időjárásnak örvendhetünk, tavaly ilyenkor már csak 7-10 napra voltunk attól, hogy fűtenünk kelljen. Az északi régiókban persze korábban, szeptember 17-én kapcsolták be a radiátorokat, Kassán néhány nappal később, míg Pozsonyban 22-én. A lakásokban javarészt akkor kezdődik meg a fűtési szezon, amikor odakint a hőmérséklet két egymást követő napon lecsökken 13 fok alá. A családi házakban erről mi magunk döntünk. De hogy mikor lesz erre szükség, azt nehéz megjósolni.

A Markíza két laikus előrejelzőt is megszólaltatott. Egyikük a hagyma héjának keménységéből ítéli meg. Ha az puhább, akkor enyhébb lesz a tél, ha pedig keményebb, akkor a tél is ilyen lesz. Most azonban ő sem biztos a dolgában.

Vladimír szerint a hagyma nem megbízható, ő a fecskékre "esküdne", mivel ők ugyancsak előrejelzik a hideg közeledtét azzal, hogy továbbállnak. Saját fecskéik viszont már szeptember 2-án leléptek, míg a többiek maradtak.

A külföldi meteorológusok a La Niňa nevű jelenségre hivatkoznak, mikor azt mondják, hogy idén novemberben érkezik meg a tél. A La Niňa szállítja ugyanis az északi féltekére a hideg levegőt. A szlovák szakemberek szerint ugyanakkor ez a közép-európai időjárást nem különösebben befolyásolja.

Pavol Faško klimatológus szerint az idei telünk egyfajta keveréke lesz a szokásostól jóval enyhébb napoknak, melyek közé beékelődnek majd rövidebb, fagyos időszakok, helyenként erősebb fagyokkal. Ez azt jelenti, hogy olyan telünk lehet, mint a tavalyi. Némely időszakokban magasabb fogyasztással kell majd számolnunk a fűtés terén, máskor viszont alacsonyabb is elég lehet, mert enyhe idő lesz.

(Tvnoviny.sk)