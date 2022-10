Miközben a fővárosukat bombázták, így énekeltek a metróba menekült ukránok

A civilek eközben a metróállomásokban "tanyáztak le", hogy átvészeljék a rakétatámadásokat. Több poszt is megjelent arról, ahogyan ezek az emberek ukrán dalokat énekelve próbálják átvészelni a nehéz pillanatokat:

Kyiv, 10.10.2022 The air alert lasts for almost six hours People hide in the subway and sing the national anthem of Ukraine

People singing Ukrainian songs as they hide in the underpass of the Nyvky metro station in Kyiv on the morning of Oct. 10, during the hardest missile attack the city has seen in months.



