Miközben már szinte mindenhol betiltották, a földművelésügyi miniszter visszatérne az élő pontyok árusításához

Richard Takáč földművelésügyi miniszter csütörtökön bejelentette, hogy a minisztérium a horgászokkal és a haltenyésztőkkel közösen élő pontyokat fog árulni karácsony előtt. A legnagyobb üzletláncok viszont megegyeztek abban, hogy nem fognak élő pontyokat árulni. Ehhez csatlakozott Zsolna városa is, amely tilalmat vezetett be a halárusításra a területén, valamint egy petíció is hozzájárult, amit több mint 16 ezren írtak alá – írja a SME.