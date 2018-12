A Mikulás a nemzetbiztonsági főellenség, kedves SNS-es gyerekek!

Először az SNS párt az élén minden idők legnemzetibb kapitánydoktorával eldönti – és a koalíció szót fogad és hűséget –, hogy ne menjen senki Marrakechbe, mert ha menne, az hazaárulás, nemzetárulás, mindenféle árulás, ott az ellenség akarja ránk ereszteni az ellenséget tömegével. Bele is bukik – de lehet, hogy talán nem biztos – a külügyminiszter, aki megfogalmazta, hogyan akarja az ellenség ránk ereszteni az ellenséget tömegével. Gyengébbek kedvéért: azért nem szabad odamenni, hogy valaki el ne tudja magyarázni az ellenségnek, hogy ne eresszék már ránk az ellenséget tömegével. Mert ha nem magyarázzuk el nekik, akkor jobban megértik, ez ugye pedagógiai alapvetés, s mivel a pedagógiai (pénz)tárca is az SNS-nél van… hát ők tudják jobban, ki az ellenség itten és ottan. Itten pl. maga a kormány is ellenség, ezért a tudta nélkül kellett úgy megvédeni tőle az országot és a nemzetet és a doktorátusokat osztó pedagógiai rencert, hogy suttyomban írta alá az SNS hadügyőre a repcsivásárlási szerződést. Rengeteg pénzt spórolva így meg a megvédendő nemzetnek. Mert ha kevesebben tudnak róla, kevesebben tesznek zsebre belőle. Pontosabban ugyanannyit, csak nem annyian, ugyebár. Bár az sem biztos, mert már az sem biztos, hogy ki is az ellenség.

Az SNS szerint például nem ellenség a maradék Szovjetunió. És az azért is úgy lesz, merthogy papír legyen róla. Nem kell a Putyinékat felvenni a listára. Így lesz róla papír, amin a maradék Szovjetunió nem lesz rajta, tehát rögzítve lesz, hogy nincs ott. Nem ellenség. Azt is elmagyarázta az SNS Hrnkója, hogy azért, mert olyan erős az orosz, hogy nem kell vele baszakodni, hát inkább ne nevezzük ellenségnek, mert mi meg olyan gyengék vagyunk. Azt nem mondta, hogy a főnöke, minden idők kapitánydoktora ott éli ki sztárallűrjeit az oroszoknál, az ottani parlamentben, mert ott nem basztatják sem a rangját, sem a titulusát. Ha kell, még adnak is majd neki, ha elég ügyesen fordítja az ország hajóját kelet felé, arról híresek ezek.

Ukrajnának is csak adtak. Arról is a Mikulás tehet, hogy nem dec. 6-án adtak neki, hanem korábban, hogy Dankoból tiszta hülyét csináljanak, lásd a nemellenségesnemellenség-rizsát. Aki nem ellenség, azt onnan tudhassuk, hogy nem az, hogy nem minket rohan le a gőzhajóflottájával, mert van közte és köztünk egy közbülső ország geográfiai tekintetben, hanem akkor azt a közbülsőt, ha egyszer ott van. (Mellékesen a víz is ott van, tehát nekünk nem is lehet ellenségünk, mert köztünk ugyan nincs víz.) Tehát nem nekünk ellenségünk, hanem a szomszédnak, ami ugyebár növeli a mi biztonságérzetünket – ezért kellenek az amcsi repcsik suttyomban. (Mert levegő viszont van.)

De a Mikulásnak azt is sikerült időzítenie, hogy a nemellenségesnemellenség-országnak pont akkor bukjon le a spionja minálunk, amikor az ellenséglistáról le akarjuk venni, de teljesen hivatalos officiálissággal. Bakker. Tiszta merő szabotázs az ilyen.

Tulajdonképpen fel kell venni a Mikulást a nemzet ellenségeinek listájára, és lehet, hogy őt is ki kell utasítani, mint az orosz spiont, mert ezt ő okozta. És mindenkit is listázni kell, aki írt a Mikulásnak idén, mert ez által kapcsolatban álltak, tehát nem megbízhatók nemzetbiztonsági szempontból.

Na, így van ez kérem tisztelettel. Most már végre megkaphatnám azt a borovicskát, amit ígértetek, ha el tudom magyarázni, mi a kapcsolat groteszk és abszurd között?