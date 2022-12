Mikuláscsomag-gyűjtés a nehéz sorsú családok gyermekeinek

A Pázmaneum Társulás mikuláscsomag-gyűjtést szervez idén is a nehéz sorsú családok gyerekeinek. Az adományokat a Szívből jövő segítség társulásnak adják át, akik eljuttatják majd a rászoruló családok gyermekeinek az ajándékokat. Tavaly száznál több csomagot tudtak elkészíteni és átadni a gyermekeknek.

Fotó: Facebook

A segíteni szándékozók támogathatják kész mikuláscsomag vagy bármilyen gyümölcs, édesség, élelmiszer megvásárlásával is a kezdeményezést. A megvásárolt árut az erre a célra kijelölt helyen lehet leadni. Bővebb információ az info@pazmaneum.com e-mail-címen vagy a Pázmaneum Facebook-oldalán keresztül elérhető. Dunaszerdahelyen a Baranyai élelmiszerüzletben és a Robi ABC-ben adhatóak le az adományok.

Az adományokat összegyűjtve a társulás tagjai elkészítik a csomagokat, és a családlátogatások alkalmával átadják azokat.

"Szeretnénk örömet okozni a gyermekeknek, hiszen sokszor a nehéz sorban élő családoknál nem mindig jut rávaló, hogy megajándékozzák a gyerekeket. Minden gyermek megérdemli, hogy boldog legyen és Szent Miklós napján Őket is megajándékozza szeretettel és egy kis kedvességgel a jótevő szent. Bízunk benne, hogy több családnak is örömet tudunk szerezni ezzel az aprósággal. 'Amit eggyel a legkisebbek közül tesztek, velem teszitek' (Máté 25:40) – ezzel a jelmondattal biztatunk mindenkit, hogy kapcsolódjon be a kezdeményezésbe és segítsen abban, hogy mosolyt csaljunk a gyermekek arcára. A legnagyobb öröm, ha megajándékozhatunk másokkal is szívből jövő örömmel és szeretettel" - áll a társulás felhívásában.



(pazmaneum)