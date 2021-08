Milák Kristóf edzője sem tudja, mit hoz a folytatás

"Nem fél senkitől" - nyilatkozta Selmeci Attila úszóedző a DIGI Sport híradójának olimpiai arany- és ezüstérmes tanítványáról, Milák Kristófról. Hogy nincs az úszóban félelem, az látszott is Tokióban, hiszen a 200 pillangón megnyert arany után felvette a versenyt Caeleb Dressellel is 100 méteren, Selmeci pedig elárulta, Milák mitől is ennyire jó úszó.