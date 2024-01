Milyen alapra telepíthetünk mobilházat?

Egy mobilház nagyon sok helyzetre optimális megoldást kínál. Funkcióját tekintve lehet belőle nyaraló, iroda, üzlethelyiség sőt, akár kamasz gyermekünk saját birodalma is. De vajon milyen kihívásoknak kell megfelelnünk a telepítés szempontjából?

Szükséges-e a betonalap?

Az EcoModul mobilházait talajcsavarral is rögzíthetjük, így sokkal egyszerűbben, kevesebb munkával, gyorsabban, s persze környezetbarát módon valósíthatjuk meg az alapozást. A betonalap ugyanis jóval nagyobb beruházást jelentene mindegyik téren, de a környezetvédelmi szempontoknak sem igazán felelne meg. Téves tehát az a vélekedés, amely szigorúan betonalapozásban gondolkodik.

Na, de képes-e teljesíteni a talajcsavar is azokat az elvárásokat, amelyeket a hagyományos alapozással tudjuk, hogy biztosítani tudnánk? Lássuk, mit érdemes tudni erről a megoldásról!

A talajcsavar legfontosabb tulajdonságai

Ez egy könnyen kivitelezhető megoldás, amennyiben mobilház telepítésében gondolkodunk. A már említett tulajdonságok – a környezet kímélése, a gyors kivitelezés – önmagukban is előnyösebb választássá teszik.

Emellett azonban azzal is érdemes tisztában lenni, hogy ezzel a módszerrel megőrizhetjük az épület mobilitását is. Amennyiben tehát nem szeretnénk kizárni azt, hogy idővel más helyszínre kerülhessen az ingatlan, akkor is ezt az opciót kell választanunk.

A talajcsavarról ugyanis leszerelhető a mobilház, sőt, maga a csavar is kiszedhető a földből, így a mozgatásnak a későbbiekben sem lesz semmi akadálya.

Hogyan működik?

Először meg kell vizsgálni a talajt, hogy alkalmas-e a telepítésre. Előfordulhat, hogy némi tereprendezés is szükségessé válik, ahogy az egyébként a betonozásnál is elengedhetetlen lenne. Viszont utóbbit választva még csak ezután következnének a komolyabb tennivalók, úgy mint a talaj kitermelése, zsaluzás, alapozás, betonozás, majd az alap megszilárdulása után érkezhetne a mobilház, amennyiben a korábbi munkafolyamatok során minden a tervek szerint alakult.

A talajcsavar alkalmazásával azonban ezek a lépések elmaradnak, helyette az ellenőrzés keretében jön a terhelés, a csavarok földbe tétele és stabilizálása, s már jöhet is a mobilház a helyére. Már leírva is sokkal egyszerűbb, nem igaz?

Ráadásként ez fogja lehetővé tenni azt is, hogy 1-2 napon belül használhatóvá is váljon az épület.

Megbízható megoldás?

Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen még ha kedvező is a vételára a mobilházaknak, azért így sem két filléres beruházásról van szó, így érthető, ha biztonságban szeretnénk tudni a beruházásunkat.

A talajcsavarral azonban nem kockáztatjuk az épület épségét. Ez pontosan az ilyen típusú ingatlanok rögzítésére tervezett és gyártott telepítési megoldás, amely strapabíró tűzihorganyzott acél felhasználásával készült, és komoly teherbíró képességüknek köszönhetően hiba nélkül el tudják látni a feladatukat. Válasszuk bátran ezt az opciót mobilházak esetén!

(PR-cikk)