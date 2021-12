Milyen cipőket várhatunk ebben a divatszezonban? Mit vegyen az ember, hogy stílusos legyen?

Bizonyára már sokaknak feltűnt, hogy az utóbbi évek trendjei közé szinte észrevétlenül került vissza néhány darab. Ezek az unikális stílusú cipők a nyolcvanas, kilencvenes és kétezres évekből valók. Hála az égnek a Bundesliga-frizura és az indokolatlanul nagy, szögletes válltömések azért nem indultak még hódító útjukra. Viszont ismét találkozhatunk pár olyan jellegzetes cipővel, amik mostanra új formájukban tértek vissza. Ez a trend pedig úgy fest, nem akar enyhülni, sőt az idei téli szezonra igencsak kiteljesedett. Hölgyek és urak számára is bőven tartogat rekonstruált retrót a mostani időszak.

Női cipőtrendek a szezonban – kockasarok, hegyes orr, platform és a többiek

A hegyes orrú „boszorkányos” topánkák a kétezres években hódítottak igazán. Ezek sokak örömére most újra visszatértek a divatba, igaz már egy sokkal hordhatóbb kivitelben, ugyanis régen ez az őrület odáig fajult, hogy képes volt alaposan összeszorítani a lábfejeket. Alacsonyabb, markáns kockasarkú darabok igazán trendi őszi és téli viseletek lehetnek. Ugyanez történt a platformok terén. Pár éve csempészték vissza maguk a köztudatba, és eddig úgy néz ki, nem is nagyon fognak eltűnni. Ez talán annak köszönhető, hogy a platform egy olyan lábbeli, ami egyszerre kényelmes és nőies viselet. A hetvenes évek, na meg a Spice Girls-korszak óta azért kicsit finomodott a helyzet. A féltéglányi csodák mellett kifejezetten stílusos, nőies platformos darabok is feltűntek csizmák és bakancsok tekintetében egyaránt. Mi okozott ekkora áttörést, ami megmaradt a szezonra? A női cipők az answear.hu kínálatában ezt pontosan megmutatják.

A különös cipellők megjelenése hatalmas lépést jelent. Azért lehet így nevezni, mert ez a jelző szokatlan színeket és rendhagyó sarokkialakításokat rejt. Bátran válogassunk tehát a nem szokványos cipők között, legyenek cukorkaszínűek, erősebb lilák vagy zöldek. Szintén említést érdemelnek a különféle mintás bakancsok és bokacsizmák, amelyek igazán vidám, egyedi hangulatot csempésznek a szettünkbe. Igazán széles kínálat született tehát az idei és a következő évre is. Ennek köszönhetően biztos, hogy megtaláljuk az ízlésünknek leginkább megfelelő darabokat.

Férfi trendek – elegáns chelseak, oxfordok és retró sneakerek a porondon

A férfi cipők esetében sem tűntek el a fentebb taglalt irányzatok. Megállíthatatlanul hódítanak a retró kinézetű sneakerek az őszi időszakban és télen is egyaránt. Kifejezetten sáros, fagyos időre pedig ugyanúgy trendinek számít egy elegáns vonalú bakancs, mint ahogyan egy vastagabb talpú oxford vagy chelsea lábbeli. Ugyanakkor a férfiakat sem kell félteni a színek tekintetében. A patchwork stílusú színösszeállítás, a különféle fémes anyagok felhasználása, illetve a hightech 3D technológiát is ötvöző darabok bőven hozzák az urak számára a széles szín- és formakínálatot. Ebből adódóan az idei szezon divatja mindenkinek egyaránt kedvez: megtalálható benne a visszafogott elegancia, ahogyan a játékosabb extrémitás is. Csak győzzünk válogatni a palettáról.

