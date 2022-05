Milyen tényezők alapján válasszunk nyári abroncsot?

Az elmúlt évek változékony időjárása miatt kitolódott a nyári abroncscsere ideje, így a legtöbben májusig várnak, de akad, aki csak júniusban végezteti el a cserét. Az autó nyári felkészítéséhez ez a lépés elengedhetetlen, ha nyári-téli abroncs szettekben gondolkodunk, ugyanis a téli abroncs nyáron a magas hőmérséklet miatt gyorsabban kopik, emellett a mintázati kialakítása is más, mint a nyári abroncsoknak. A saját biztonságunk érdekében télen téli, nyáron pedig nyári abroncs kerüljön fel az autóra. Természetesen az is előfordulhat, hogy az előző szezon nyári abroncsa már nem lesz alkalmas a következő szezonra. Ezt már a levételkor érdemes megtudakolni, hiszen a négy darab új abroncs nem olcsó, még akkor sem, ha a kedvező árú kategóriában gondolkodunk. Az árak pedig a tavalyi év óta emelkedtek, a szervizköltségekről már nem is beszélve, így alapos megfontolást igényel az új nyári abroncsok beszerzése. Az ár döntő szempont, de számos más tényezőt is érdemes figyelembe venni a választáskor.

Mi alapján válaszunk nyári abroncsot?

Az autógumi akció oldal szerint a nyári abroncs kiválasztásakor érdemes végiggondolni az autónk típusát, korát, állapotát, de a vezetési stílusunk is döntő szerepet játszhat a választáskor. A prémium abroncsok értelemszerűen drágábbak, mint közép vagy alsókategóriás társaik, ám ha rendszeresen, napi használatra keresünk nyári gumit, és valóban minőséget, illetve biztonságos vezetési élményt is akarunk kapni a pénzünkért, akkor érdemes ebbe a kategóriába keresgélnünk, hiszen ti is vannak lényeges különbségek az árak között a márkák tekintetében.

Természetesen akadnak olyanok, akik prémium minőségre vágynak, de kedvezőbb áron szeretnének az abroncsukhoz hozzájutni, ezért pedig minimálisan, de kompromisszum készek. Számukra a felső-közép kategóriás márkák jelenthetnek megoldást. A kedvező árú abroncsok azok számára jelenthetnek valóban jó megoldást, akiknek idősebb autójuk van, és az autójukat is ritkábban, heti-havi rendszerességgel használják, és elsősorban városi közlekedésre. Először mindig a vezetési stílusunkat és az autónk tulajdonságait gondoljuk végig, és csak aztán döntsön az ár.

Mennyit drágultak az árak a tavalyi évhez képest?

Ahogyan azt már megszokhattuk, az abroncsok ár idén is magasabb lett az előző évhez képest. Az abroncspiac tekintetében az elmúlt években egy lassú, mérsékelt áremelkedés volt tapasztalható, ez az idei évben sem változott. Bár sokan arra számítottak, hogy a koronavírus járvány hatása mellett az orosz-ukrán háború is drasztikus áremelkedést indukál, ám ez jelenleg az autógumik piacán nem érzékelhető annyira, mint például a nyomdaiparban vagy más iparágakban. Az abroncsárak tekintetében a Magyar Gumiabroncs Szövetség adatai változatlanul egy lassabb, mérsékelt emelkedést mutatnak.

Az abroncsok ára átlagosan 15 %-kal nőtt az előző évhez képest. Természetesen ez csak egy általános adat, egyes márkák esetében kisebb, míg más márkáknál nagyobb emelkedést is tapasztalhatunk. Az árösszehasonlító oldalak, mint az arukereso.hu adatai alapján egy 205 55 R16 nyári gumi átlagosan 17-20 ezer forint, ha kedvező márkában gondolkodunk, viszont prémium abroncs esetében ennek a duplájával, de akár a háromszorosával is számolhatunk.



Megérheti inkább négyévszakos abroncsban gondolkodni?

Az áremelkedés miatt sokan keresnek alternatív megoldást, és inkább a négyévszakos gumikat választják a nyári gumi helyett. Az akár még jó megoldás is lehet, főleg azok számára, akik ritkán használják az autójukat, és akkor is inkább városi közlekedésre. Ebben az esetben érdemes a prémium márkák négyévszakos abroncsait választani, melyek megbízhatóak és valóban minőséget képviselnek.

Ha viszont ritkán használjuk az autónkat, mindössze párszor hetente vagy havonta, akkor a nyári gumik esetén akár a közép vagy a budget kategóriából is választhatunk, így az árakat ennek alapján érdemes összehasonlítani. Természetesen a nyári-téli szettek még így is várhatóan drágábbak lesznek, mint egy szett négyévszakos prémium abroncs, de a különbség nem lesz annyira magas.

