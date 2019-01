Mindannyiunk érdeke a tiszta környezet!

Y.N. Harari „Homo sapiens“ című könyvében azt írja, hogy az ember tudatosan nem hoz rossz döntéseket. Az emberiség évezredeken keresztül olyan természetes környezetnek tekintette a Földet, amely képes saját erőből megtisztulni, megújulni. Az ipari forradalom következtében azonban ezt a képességét valószínűleg elvesztette. Azóta ugyanis a környezetünkben okozott károk nemcsak a mi életünket, de az utánunk következő nemzedékekét is jelentősen befolyásolják.

Nem azzal az elsődleges céllal termeltünk szeméthegyeket, gyártottunk műanyagot, irtottunk erdőt, hogy ártsunk a természetnek. Az emberi tudás növekedésével azonban már tudjuk, hogy hibát követtünk el, sőt ma is vétünk a környezet ellen. A környezetvédőket sokáig afféle furcsa szerzeteknek tekintettük, akik évtizedek óta arról beszélnek, hogy változtatnunk kell a környezethez való hozzáállásunkon. Szerencsére ezek a témák egyre fontosabbá válnak, egyre nagyobb teret kapnak minden területen. A környezetvédelem ma már nem csak egy szűk csoport ügye.

A természettel szembeni felelőtlen magatartás közvetlen, negatív következményeit itt, Szlovákiában is érzékeljük. Az északi országrészt hatalmas hó borította el. Ausztriában két nap alatt több mint 3 méter hó esett. Ugyanakkor a tavalyi nyár az utóbbi évek legszárazabb nyara volt. Az előrejelzések semmi jóval nem kecsegtetnek. Nyáron vagy nagy szárazságra, vagy árvizekre lehet számítani. Mára már Kiszuca térségében is megterem a szőlő, Dél-Szlovákiában pedig az eddig csak exotikus országokból ismert növényeket és gyümölcsöket is tudjuk már termeszteni.

Tudatosan rossz döntés lenne figyelmen kívül hagyni ezeket a figyelmeztető jeleket. A folyamat sajnos visszafordíthatatlannak tűnik, de a felmelegedés üteme még lassítható, a lég- és vízszennyezés megakadályozható. Ehhez viszont változtatni kell a hozzáállásunkon. A politikusoknak tudatosítaniuk kell, mennyire fontos témáról van szó, és hogy a környezet védelméről nem beszélni kell, hanem tenni érte. Akkor is, ha ez gyakran népszerűtlen intézkedésekkel jár. Például amikor emelni kell a nem szelektíven gyűjtött hulladék feldolgozási árát, betétdíjassá kell tenni a műanyag palackokat, vagy alacsony-kibocsátási zónákat kell kijelölni a városokban. Meg kell értetni az emberekkel, hogy közvetlen az összefüggés a betétdíjas műanyag palackok és a környezet védelme, azaz mindannyiunk életkörnyezetének megóvása között.

Mi, Szlovákia polgárai igazán szerencséseknek mondhatjuk magunkat. Van elég ivóvizünk, vannak erdeink, hegyeink, folyóink. A szlovákiai lakosság 75 százaléka a természethez való viszonyán keresztül éli meg a hazaszeretet érzését. Ahhoz, hogy ez így is maradjon, nem elég egy erre vonatkozó mondat a választási programban.

Megválasztásom esetén köztársasági elnökként mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a környezetvédelem témáját a lehető legmagasabb szintre emeljem, és hogy a környezetvédelmi kérdések megoldásába a kormányzati, valamint a civil szervezeteket is bevonjam. Hiszen mindannyiunk érdeke a tiszta környezet és az élhető ország.

