Minden diákot szeretettel vár a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola csapata!

Kedves Tanulók! Hamarosan elérkezik a pályaválasztás ideje és az irány meghatározása nem mindig egyszerű feladat. A helyes döntés meghozatalához számos információra van szükségetek: Milyen középiskolát válasszak?

Mi mindent tanulhatok meg a kiválasztott iskolában?

Milyen környezetben fogom eltölteni a következő iskolaéveket?

Mivel tölthetem a szabadidőmet?

Milyen lehetőségeim vannak az iskola befejezése után?

Iskolánkról:

A komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola 1951-ben alakult, tehát már 70 éves múltja van. Belépve az épületbe egy felújított, barátságos környezetben találjátok magatokat, ahol minden tanulmányi szakon modern taneszközök és korszerű módszerek segítségével folyik az oktatás.

Három tanulmányi szakot kínálunk:

Gépészet

A tanulmányi szak alapját a gépipari eljárások és a gépszerkesztés képezik, amelyekre a modern gépészeti technikák oktatása épül.

Műszaki és informatikai szolgáltatások

A gazdasági tantárgyak oktatása jellemzi ezt a tanulmányi szakot, miközben a diákok alapismereteket szereznek általános géptanból is.

Elektrotechnika

Az oktatás súlypontja az elektrotechnikai, elektronikai, informatikai, számítógépes felhasználói, programozási és webszerkesztési ismeretek illetve képességek megszerzésén van, és ezek felhasználásán a könnyű- és a nehézipar, valamint az elektronikus információátvitel minden területén.

Az oktatás a Gépészet és a Műszaki és informatikai szolgáltatások szakon magyar nyelven, az Elektrotechnika szakon magyar és szlovák nyelven folyik.

A tanulás mellett a szabadidő eltöltésére is több kiváló lehetőséget biztosítunk:

Szakkörök látogatása

Különböző jótékonysági tevékenységekben való részvétel, mint pl. önkéntes véradás, adományok gyűjtése, stb.

Tanulmányi, sport- és egyéb versenyeken való részvétel

Bekapcsolódás az iskolai színjátszó társulat munkájába

Bekapcsolódás az iskolaTV és iskolarádió csapatába

Szakmai napon való részvétel, ahol érdekes előadásokat hallhatsz diáktársaidtól és a szakma neves képviselőitől

Nagy öröm számunkra, hogy végzős diákjaink gyakran visszalátogatnak iskolánkba és beszámolnak sikereikről, eddigi életükről, szakmai pályájukról. Jólesően halljuk, hogy szerettek intézményünkbe járni, ahol nagyon sok élményt, tapasztalatot, tudás szereztek, amelyek biztosították sikerüket a gyakorlati és a mindennapi életben egyaránt.

Kérjük, tekintsétek meg kisfilmjeinket is és a szakok rövid bemutatóját!

Az alábbi linkekre kattintva betekintést nyertek a Gépészeti szakon folyó gyakorlati oktatásba:

A gépészeti szak minden olyan diák számára vonzó lehet, aki érdeklődik a technika, a műszaki dolgok iránt. Ajánlható minden lány és fiú számára, aki szereti a gépeket, a forgó-mozgó alkatrészeket, szeretne tervezéssel foglalkozni, érdeklik az automatizálás kérdései, szeret szerelni és szervezési feladatokat is szívesen végez. A gépek, berendezések tervezése, gyártása, működtetése az ipar különböző területein szükségesek, így az ehhez értő szakemberekre is nagy szükség van. Nincs szó egyhangú tevékenységről, minden nap új kihívásokkal és problémákkal szembesültök. Végzős diákjaink nagyon keresettek a munkaerőpiacon. Elhelyezkedhettek technikusként, CAD rajzolóként, ipari termékek tervezőiként, CNC megmunkálógép kezelőként és programozóként, CAM asszisztensként, gyártástechnológusként, termelésfolyamat-technikusként. A tanulmányi szak megalapozottságát az is erősíti, hogy tágabb régiónkban több gépipari, autóipari nagyvállalat működik, amelyeket természetesen sok-sok kisvállalkozás is támogat. A végzett diákjaink közel 85 százaléka továbbtanul a felsőoktatásban, aki pedig inkább dolgozni szeretne, könnyedén talál munkát.

Az oktatás a Gépészet szakon magyar nyelven folyik.

Ez a szak egyaránt megfelel lányoknak és fiúknak. A szaktantárgyak nagyobb része gazdasági a kisebb része pedig műszaki jellegű. Tanulmányaitok során elsajátítjátok a gazdaságtan, marketing, menedzsment, személyzeti vezetés, könyvelés, vállalati kommunikáció, ügyvitel, kereskedelmi levelezés és a gépészet alapjait. Ezenkívül megismerkedtek majd az alábbi szoftverek kezelésével is: Microsoft Office csomag, AutoCAD, Stormware Pohoda, Pmq szoftver-Desiatimi prstami, Adobe Photoshop, 3-D modellezés, Solidedge. Tanulmányaitok befejezése után közgazdasági illetve műszaki egyetemeken tanulhattok tovább vagy elhelyezkedhettek a közigazgatásban, marketing szakemberként, menedzserként, a pénzügyi és banki szektorban, a kultúra területén, egy nonprofit szervezetnél, egy multinacionális nagyvállalatnál, de egy saját vállalkozás indításához is elég tudásra tehettek szert.

Az oktatás a Műszaki és informatikai szolgáltatások szakon magyar nyelven folyik.

Az alábbi linkekre kattintva betekintést nyertek az Elektrotechnika szakon folyó gyakorlati oktatásba és a szakkörök munkájába:

Akár a villamosság, a számítógépek, a hálózatok, az autók, az elektronikai berendezések felépítése és működése érdekel Benneteket, az iskolánk Elektrotechnika szakán jó megélhetést biztosító tanulási lehetőséget kínálunk Nektek.

Könnyedén, játékos formában sajátítjátok el az általános elektrotechnika, az épületvillamosság, az elektronika és az informatika alapjait. Megismeritek a számítógépek belső szerkezetét, hardware egységeinek működését, a számítógépes rendszerek és hálózatok felépítését. MS Windows és Linux operációs rendszerek alatt futó számítógépeken is könnyedén szereztek felhasználói és programkészítői képességeket. Gyártó cégekben, autóiparban, intelligens háztartásokban használt berendezések és folyamatok működését, modelljeinek számítógépes irányítását, elektronikai áramköreinek tervezését, kivitelezését, szimulációs ellenőrzését is gyorsan elsajátítjátok Ladder, Eagle és Tina szoftverek segítségével. Haladó programozói és weboldal-szerkesztési képességekre is szert tesztek, továbbá elektrotechnikusi képesítést is szerezhettek.

A modern szakon tanult ismeretek biztosítják könnyű elhelyezkedéseteket. Elsajátítjátok az idegen nyelvű kommunikáció minden olyan eszközét, amelyeket hazai és külföldi cégekhez és egyetemekre való jelentkezés alkalmával sikeresen használhattok fel. Dolgozhattok programozóként, számítógép-hálózati rendszergazdaként, számítógép-konfigurátorként, műszaki- vagy informatikai tanácsadóként is. Régió- és országszerte egyre nagyobb a kereslet az említett téren dolgozó, anyagilag különösen megbecsült szakemberek iránt. Végzős diákjaink közül sokan szoftverfejlesztő mérnökök, egyetemi kutatók, robotprogramozók, gyártósor működtető technikusok, minőségbiztosok, revíziós technikusok, webszerkesztő magánvállalkozók, boldog és sikeres szakemberek. Legyetek Ti is köztük!

Az Elektrotechnika szakot magyar és szlovák nyelven egyaránt biztosítjuk.

A facebook-oldalunkon az egyes tanulmányi szakokat részletesen bemutató, interaktív, elektronikus könyvjelzővel ellátott ismertetők található, amelyekben egykori diákjaink is nyilatkoznak a középiskolában töltött időkről.

Interaktív szakismertető, elektronikus könyvjelzővel, videó linkekkel:

Interaktív szakismertető, elektronikus könyvjelzővel, videó linkekkel:

Interaktív szakismertető, elektronikus könyvjelzővel, videó linkekkel:

Interaktív szakismertető, elektronikus könyvjelzővel, videó linkekkel:

Megújult környezetben, kellemes légkörben, szeretettel vár a komáromi Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola tanár- és diákcsapata!

Iskolánk elérhetőségei:



Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola

Petőfiho 2, 945 50 Komárno

Tel.: +421 35 7731 439, Fax: +421 35 7731 493

E-mail: office@spskn.sk

Web: www.spskn.sk/hu

Megtaláltok minket: a Facebook-on és a Youtube-on is!

(PR-cikk)