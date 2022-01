Minden eddiginél közelebb kerülhetett a NAKA Daniel Tupý gyilkosához

Erre utal legalábbis az, amit Ľubomír Daňko, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség igazgatója mondott a Denník N-nek adott interjújában. Ő korábban vizsgálótisztként nyomozott is az ügyben, Hamran István országos rendőrkapitány tette meg a közelmúltban a NAKA igazgatójává.

Archív felvétel - TASR

2005. november 4-én, a szemtanúk szerint egy csoport neonáci fiatal támadott rá a pozsonyi Tyrš-rakparton lévő parkolóban több diákra. Daniel Tupý, a Komenský Egyetem akkor 21 éves hallgatója meggyilkolásán kívül további hat személy megsérült, egyikük súlyosan. Mindegyiküket fejbe rúgták, több fiatalt megkéseltek.

Az egyik diák most a Markízának mesélt az akkor történtekről. Ő akkor 19 éves volt, és úgy emlékszik, egy normális este volt, amikor többen kimentek sörre a városba. Később a belvárosból a Propeller nevű klubba vették az irányt, ami akkoriban az alternatív fiatalok találkozóhelye volt. A Tyrš-rakparton váratlanul érte őket a támadás. "Nagyon gyorsan történt. Csak jöttek és mentek, senkit sem tudtam azonosítani. 10-15-en lehettek. Leszedtek a biciklimről, begvertek, megrugdaltak, majd elmenekültek. A mentőben mondták el, hogy meg is szúrtak, addig nem is tudtam" - fogalmazott.

Daniel Tupýt nyolcszor szúrták meg. "Azért ölték meg, mert másképp öltözködött? Mert hosszú volt a haja és gitárja volt? Ezért valakit megölnek?" - mondta akkoriban a testvére, édesanyja pedig azt üzente a gyilkosainak, hogy tudatosítsák, kit öltek meg: "Olyasvalakit, aki soha senkinek nem ártott."

Robert Kaliňák akkori belügyminiszter 2008 februárjában jelentette be, hogy a rendőrség kézre kerítette a gyilkosát. Egy évre rá öt személyt állítottak bíróság elé, akit a diákok elleni támadással vádoltak, közülük egyiket a gyilkossággal. A gyanúsítottak közel álltak a pozsonyi alvilágban hírhedt Piťo-bandához, a gyilkossággal pedig konkrétan a Babynéven ismert Richard Hrotkót gyanúsították. Az ügyben vád alá helyezett fiatalok csoportját viszont a bíróság 2009 júniusában konkrét bizonyítékok hiányában felmentette, 2012-ben pedig a rendőrség is megszüntette a nyomozást.

A család számára mindez óriási csalódást jelentett. Egy idő után az ügyirat viszont Ľubomír Daňko asztalára került, és a nyomozás előrelépett. "Nagyot léptünk előre az ügyben, és a bizonyítékok erősnek tűnnek. Lényegében megvan a gyanúsítottak köre, mindenki, aki részt vehetett benne" - szögezte le. Hozzátette, már két éve rendelkeznek ezzel az információval, de csak annyit árult el róla, hogy a Piťo-bandának ehhez végeredményben semmi köze.

Juraj Chylo, a pozsonyi kerületi ügyészség ügyésze a Joj TV-nek elmondta, hogy zajlanak a nyomozati műveletek, melyek ahhoz vezetnek, hogy konkrét személyeket vonjanak felelősségre a gyilkosság ügyében.

Az immár 16 éve meggyilkolt diák hozzátartozói továbbra is remélik, hogy egyszer a gyilkosok szemébe nézhetnek.

(Noviny.sk/Tvnoviny.sk)