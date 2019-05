Minden eddiginél trükkösebb módszerrel próbálják átverni a nyugdíjasokat

A rendőrség figyelmezteti az embereket, elsősorban az idősebbeket és hozzátartozóikat, hogy legyenek óvatosak, az utóbbi hetekben ugyanis új módszerrel próbálják őket átverni a csalók.

Mária Linkešová rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban Nagyszombat megyében is próbálkoztak a csalók az új módszerrel: telefonon felhívják a kiszemeltet, és felajánlják, hogy ingyenesen ellenőrzik a műanyag ablakokat, szükség esetén pedig azonnal meg is javítják.

A rendőrség figyelmeztet, továbbra is bevált módszere a csalóknak az úgynevezett unokás trükk. Az elkövetők általában egy kórház orvosaként mutatkoznak be, és azt hazudják az áldozatnak, hogy unokája balesetet okozott, megsérült, a hozzátartozónak pedig „fizetnie kell, hogy az unoka ne kerüljön börtönbe”. A csalók többnyire átutalással kérik a pénzt, de olyanra is volt már példa, hogy személyesen mentek el érte.

2019 januárjától Nagyszombat megyében összesen nyolc alkalommal próbálkoztak az úgynevezett orvosos módszerrel, a nyugdíjasoktól pedig összesen 8700 eurót csaltak ki.

Sok esetben a csalók megpróbálnak bejutni az idősek otthonába, hogy felmérjék a terepet, és kiderítsék, hogy hol tartják a megspórolt pénzüket. A rendőrség figyelmezteti elsősorban a nyugdíjasokat, hogy ne engedjenek be idegen személyeket a lakásukba. A rendőrség az elmúlt időszakban több megelőzési célú előadást tartott a nyugdíjasoknak, hogy felismerjék a csalók trükkjeit.



(parameter)