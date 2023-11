„Minden élethelyzetre és minden feladatra van egy mese” – a problémáinkra is jár egy?

A perbetei származású Benyó Erzsébet kreatív mesefoglalkozás vezetője, valamint a BEREK – önismeret, stresszoldás és képességfejlesztő iroda alapítója. Egyre több iskolában fordul meg, ahol az osztályokban felmerülő problémákat kreatív mesefoglalkozással orvosolja.

Mesék nélkül nehezen tudnánk elképzelni az életet, legalábbis a gyerekek biztosan így gondolják, viszont azt kevesen tudják, hogy a mesék a felnőttek életére is jótékony hatással bírnak. Nehéz felvenni a versenyt a vizuálisan látható eseménydús mesékkel, viszont a mesefoglalkozás során szerzett élményeket nem tudja felülmúlni.

Mit jelent a kreatív mesefoglalkozás?

A kreatív mesefoglalkozás alapjaként a népmesék szolgálnak: megbeszéljük, eljátszuk, akár le is rajzoljuk a történéseket. A meséknek rengeteg jótékony hatásuk van, fejlesztik a gyerekek gondolkodását, közben bővül a szókincsük is. A meséből eljátszott jelenetek során fontos szerepet játszanak az érzések, ami segít a gyerekeknek abban, hogy a saját érzéseiket is jobban ki tudják fejezni. Ilyenkor párhuzamba tudjuk hozni a mese történéseit az osztályban történő dolgokkal, ekkor jönnek elő a gyerekek megélései.

Hogyan zajlik a felkészülés egy adott iskolai mesefoglalkozás előtt?

Az előkészületek folyamán mindig felmérem az adott osztály helyzetét, majd ez alapján választok egy mesét.

A tapasztalataim alapján azt mondhatom, az egyik leggyakoribb probléma a kiközösítés. Ha egy erősebb karakterű diák rászáll egy gyengébbre, akkor az osztály többsége legtöbbször az erős személyiség mellé áll.

A másik dolog a testképzavar, ami szintén jelen van. Az internet hatására nagyon sok impulzus érkezik arról, hogy milyen tökéletesnek is kéne lenni, amiknek persze nem lehet megfelelni. Ez a probléma már inkább a kamaszoknál jelentkezik, viszont egy mesefoglalkozás keretein belül lehet ezzel is foglalkozni. A meseolvasás közben észrevettem, hogy a gyerekeknek gyakran nehézségeik adódnak a szövegértéssel. Nagyon hozzászoktak a virtuális tartalmakhoz, ami mellett a meseolvasás háttérbe szorul.

Leggyakrabban milyen témák kerülnek elő a mesefoglalkozásokon?

Konkrét történet: volt egy kislány, akinek félelmei voltak a matektól, s ezt összekötöttük egy mesével, ahol a főhős szintén félt valamitől. Beszélgettünk arról, hogy is érzi magát az, aki fél. A kislány mondta, hogy ő ilyenkor fázik, szinte lefagy a félelemtől. Elmondtunk egy másik mesét, amiben a tündér a varázserejével meleget fújt, aminek köszönhetően megszűnt a szereplő félelme. Ha sikerült felismerni az érzést, ebben az esetben a félelmet, akkor arra már tudunk megoldást keresni.

Új környezetbe való beilleszkedés kapcsán is felkerestek már, ez egy online mesemondás volt. Egy 10 éves kislánynak problémái voltak a külföldi iskolába való beilleszkedéssel. Hármasban beszélgettünk a kislány anyukájával együtt, amelynek során a kiválasztott meséből tudott azonosulni az egyik állattal. A rút kiskacsa történetét mondtuk el és párhuzamba tudtuk hozni a kislány megéléseivel. Valóban nehezen élte meg az új környezetet, de az anyukája mindig vele volt. Ahogy a mesében is volt, a rút kiskacsa megérkezett egy biztonságos környezetbe. A kislány számára az anyuka megteremtett egy biztonságos teret, ahol fel tud töltődni, ahol ő fontos, s bármikor bármit megkérdezhet.

Fontos felismerés volt, hiszen rájöttünk arra, hogy megvan a biztonság, még akkor is, ha az iskolában az elején nehéz beilleszkedni, viszont ott van a lány életében a támogatás.

Megfordultam egy iskolábanis , ahol már többször jártam. A gyerekek üdvözöltek, a foglalkozás előtt még beszélgettünk, közben az egyik kislány elpanaszolta nekem, hogy elpusztult a kutyusa. Arra a napra egy másik mesét terveztem, de ennek kapcsán gondoltam azt, inkább a veszteségről fogok mesélni, mert úgy éreztem, szükségük van rá. A mese végén a nagymama meghal, erről a történetről mindenkinek eszébe jutott valami, hiszen az összes gyerek lelkében volt ezzel kapcsolatban egy emlék. A foglalkozás tele volt játékokkal, beszélgetésekkel, aminek köszönhetően a gyerekek élvezték az egészet. Ha valaki elszomorodott, akkor közösen megvigasztaltuk, ennek kapcsán az empátia is erősödött bennük. A végén nagyon pozitívan, nagyon tartalmasan, két teljes tanítási órán keresztül megbeszéltük a gyász témáját. A gyerekek jól érezték magukat és olyan szépen megértették, ha valaki elmegy, akkor abból itt marad valami, amit mi tovább vihetünk. Végül az egész iskolában lement ez a téma, aminek nagyon jó volt a visszajelzése, és bizony már nagy szükség volt arra, hogy erről beszéljenek.

Nagyon jó látni azt, amikor a gyerekek elkezdenek beszélni az életükben lejátszódó érzésekről, hiszen nagyon fontos, hogy ezekről tudjunk beszélni.

Minden élethelyzetre és minden feladatra van egy mese, de akár egy mesén belül is nagyon sok megoldást találhatunk. Nincs egy univerzális mese, ami mindenre jó, de minden mesében találhatunk valami olyat, ami számunkra jó lehet.

Hogyan lehet rábírni a gyerekeket a meseolvasásra, ha mindenáron elutasítják azt?

A történetmesélés is ehhez kapcsolódik, hiszen lehet az egy valós történet, ami velünk történt, akár egy körülöttünk levő emberrel, amit elmesélünk. Talán az egyik legfontosabb dolog, hogyan is adjuk át a mondanivalónkat, ha csillogó szemekkel mesélünk valamit, akkor az máris felkelti a gyerekek figyelmét. A meseolvasás kezdődhet egy otthoni történetmeséléssel, hiszen mindenki szereti megosztani a saját történeteiket, akár egy családi vacsora, esetleg egy séta közben. Ezeket a történeteket párhuzamba tudjuk hozni egy odaillő mesével is. Fontos, hogy nyitott szívvel álljunk hozzá, amiből aztán örömforrás lesz.

Felnőtteknél is alkalmazható a mesefoglalkozás?

Többször megfordultak már nálam párkapcsolati problémák, különböző életválságok kapcsán, amire mindig akad megfelelő mese. A mese szereplőinek segítségével tudunk kapcsolódni a saját elakadásainkhoz, félelmeinkhez, bármilyen élethelyzethez. A mesék nagyon jól utalnak az életünkre, hiszen mi is állandóan különböző folyamatokban vagyunk benne, amiket nem mindig egyszerű megélni. Ha megtanuljuk értelmezni a történet mély mondanivalóját, akkor a saját életünkben is sokkal tudatosabbak lehetünk. A történet pozitív végkifejlete motiválhat minket a továbblépéshez.

Volt egyszer egy olyan felkérésem, amikor egy családi szülinapra hívtak el kreatív mesefoglalkozást tartani. Már előtte beszélgettem velük, hogy megtudjam, milyen témájú mese is passzol oda. Miután a kiválasztott mesét elmeséltem, elkezdtünk csak úgy spontán beszélgetni. Annyi mindent kimondtak közben, hirtelen mindenki a saját életéből tudott meríteni. A gyerekkori emlékektől kezdve, az éppen folyamatban levő akadályaikon túl, még arról is beszélgettünk, hogy kinek mi volt az a bizonyos „hamuban sült pogácsa”, amivel nekiindult az életnek. Az egész család, de főként az ünnepelt, elképesztően boldog volt, nagy élmény volt nekik ezekről a dolgokról beszélni.



