Minden gyereket le kéne még tesztelni otthon – kötelező maszkviselettel indul hétfőn a tantermi oktatás!

A meghosszabbított téli szünet után terv szerint kezdődik meg a tantermi oktatás. Hétfőn, január 10-én megnyílnak az óvodák, az alap- és a középiskolák. Ettől az időponttól ismét áttérnek az iskolák az iskolai szemafor szerinti működésre. Lehetőség lesz a tanulók tesztelésére is, az oktatási minisztérium több mint három-millió tesztet osztott ki erre a célra - tájékoztatott kedden Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter. Már korábban is jelezte ezt, most viszont beszámolt a részletekről is a Facebook-oldalán.