Minden keddtől vasárnapig nyitva lesz a Márai-ház Kassán

Az épület, amelyben a Grosschmidt család csaknem húsz évig élt és amely Márai emlékeiben a várossal együtt a nyugalom etalonjává vált a Mészáros utca 35-ös száma alatt található. Az emeleti lakás hét szobás, a helyiségek mindegyikében Márai életének szeletei tekinthetők meg időrendi sorrendben.

A tárlat nemcsak bemutatja az író életművét, hanem magyarázza is azt, életképekhez köti és már-már személyes közelbe hozza őt olvasóihoz. Erre az érzésre nyilván az is rásegít, hogy a Jáky családnak köszönhetően az eredeti bútorok és használati tárgyak is több mint nyolcvan év után visszakerültek a lakásba.

Jáky Judit, a Grossschmidt család leszármazottja a kiállítás megnyitóján meghatóan személyes hangnemben mesélt Márairól. Elmesélte, mennyire várták „Sanyika“ leveleit, és egy festményt is ajándékozott a múzeumnak, ami a kassai dóm előtt álló Márait és két fiútestvérét ábrázolja. Elmondása szerint rendkívüli, hogy ez a kiállítás létrejött, ugyanis ez az egyetlen „Márai-múzeum“ a világon.

Az író életéről készült több színházi előadás és sok időszakos kiállítás, Kassán sem ez az első, de ez az egyedüli államilag fenntartott kulturális intézményként működő tárlat. Különleges, nemzetközi együttműködés előzte meg a ház megnyitását.

„A kassai Csemadok magyar állami támogatásból megvette Máraiék lakását. A budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum és A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumának szakemberei a Bethlen Gábor Alap, a Kisebbségi Kulturális Alap és a Jáky család támogatásának köszönhetően egy európai szintű kiállítást hoztak létre. Már így is szép a történet. Ám most először, 30 év után, biztosított az is, hogy a megnyitó napja után nem zárt ajtók várják az érdeklődőket a Mészáros utcában. Itt jön képbe a Szlovák Nemzeti Múzeum és a kulturális minisztérium, amelynek államtitkára vagyok. Éves szinten 40 ezer eurót különítettünk el erre a célra. Ezzel pedig egy új kulturális intézményt hoztunk létre Kassán, ahol a múzeumi munkán felül, irodalmi és más művészeti rendezvényeket is szervezhetnek. Ha úgy tetszik, keretet adunk a kultúra fejlődésének. Mindenki örömére. Legalábbis bízom benne“ – nyilatkozta Rigó Konrád, kulturális államtitkár.

A megnyitón ott volt Potápi Árpád János, nemzetpolitikai stratégiáért felelős államtitkár, aki elmondta, hogy a magyar állam több mint félmillió eurós egyszeri támogatásából tudta a Csemadok megvásárolni a lakásokat. Szerinte Kassa és Márai összetartoznak, ezért fontos, hogy megvalósult ez a kiállítás. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt Rudolf Schuster, volt köztársasági elnök is.

