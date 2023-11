Komárom városa is bekapcsolódik az UNICEF kezdeményezésébe, amely november 20-hoz a Gyermekjogok Világnapjához kötődik - olvasható Komárom városának sajtóközleményében.

A programok célja világszerte, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira és az esélyegyenlőségre. Az iskolák bevonásával több programra kerül sor és egy emblematikus építményen megjelenik a kék szín is, ami a kezdeményezés szimbóluma.

November 20-án minden komáromi iskola bekapcsolódik a „Bubnovačka“ elnevezésű össz-szlovákiai kezdeményezésbe „Doboljunk – hogy jobban hallják a hangunk”. A kezdeményezés célja, hogy szimbolikusan felhívja a figyelmet a gyermekek erőszak előli védelmének fontosságára, segíteni a társadalmat a korai megelőzésben, mivel a gyermekek ellen elkövetett erőszakos tevékenységek itt vannak, akkor is, ha nem látjuk és nem hallunk róla.

Minden komáromi iskola, melyet alapiskolás korú gyermekek látogatnak elfogadta a felkérést és november 20-án a Klapka-téren megközelítőleg 800 diák fog egyszerre dobolni, hogy felhívják a figyelmet a gyermekvédelem fontosságára. A rendezvény során felolvasásra kerülnek a gyermekek jogai – szlovák és magyar nyelven. A programot a helyi művészeti alapiskola tanulóinak fellépése fogja színesíteni. Az esemény arról tanúskodik, hogy minden iskolai intézménynek számítanak a gyermekek jogai, és hogy tudatosítják, hogy a közös fellépés erőteljesebb.

November második hetében több iskola osztályai látogatják meg a városházát, ahol Keszegh Béla polgármester és Gajdáč Ondrej alpolgármester fogadja majd a diákokat. A találkozók során szó majd esik az önkormányzat működéséről, hogy milyen módon tudnak a diákok is beleszólni a város történéseibe, jogaikat érvényesíteni, mindamellett a közösséget is segíteni. Az interaktív rendhagyó órán a diákok a soraikból diákpolgármestert is választhatnak és felvázolhatják terveiket, elképzeléseiket azzal kapcsolatban, hogy mit változtatnának a városban.

A kezdeményezés részeként több városban kékre festenek egy emblematikus építményt. Komáromban a Monostori híd borul kékbe november 20-án éjszaka, amely a hétköznapokban is az összefogás szimbóluma.

