Minden könnycsepp indokolt

Pár netre írt / köpött vélemény azonban megér néhány gondolatot. Mármint magyar szempontból.

Čaputovának azt vetik sokan a szemére (utalás szintjén Bugár is), hogy csak a hajrában jutottak eszébe a kisebbségek. Addig semmi. Azt viszont valljuk be, ha egy szlovák politikus úgy, hogy közben versenyben van Menyhárt és Bugár, tehát két magyar érdekképviselő kollégája, azzal kezdené a kampányát: elsősorban a kisebbségi jogokat és érdekeket akarja védeni… Hát, azt kifogásolnánk, mi magyarok elsőként. A választók érzelmi és paranoia-alapon, a pártok, mert el akarja lopni az ügyvitelüket… Arról nem is beszélve, hogy a kabátvásárlást nem a gombbal szokás kezdeni, márpedig kisebbségként mindig is gomb leszünk, vagy ha úgy tetszik, szerencsés esetben a mérleg nyelve. (Ezt viszont eddig csak Bugár vette komolyan.) A tény igaz, e jelölt mostanában szólt először a kisebbségekről, eddig viszont nem szólt ellenünk, sem a demokrácia ellen. Sőt.

Holott olyan jelölt is kap majd magyar szavazatokat, jelesül Kotleba, aki sem egy normális demokratikus értékrendszert, sem pedig magyar érdekeket nem képvisel. Ezt nem csak mondja, hanem eddigi ténykedése által bizonyította. Ezt szemére vetették. Vagy éppen dicsérték miatta, hiszen a magyar szélsőjobb könnyebben ér össze Kotlebával, mint pl. a magyar romaügyi kormánybiztossal…

Mistríknek azt vetették sokan a szemére, hogy se hús, se hal. Ja… Legemlékezetesebb azonban a vagy gyáva, vagy pedig szakmailag téves multikulti-értelmezése volt (lásd a tájegységek és néphagyományok-alibizmust). Na, ez sokaknál kiverte a biztosítékot (nálam is!).

Mert a magyar ember, amikor róla van szó, amikor multikultiról van szó, akkor elvárja, hogy legyen annyira multikulti az ország és a feje, hogy ő magyarként a saját kultúráját megtarthassa és fejleszthesse. Amikor meg más kisebbségekről, hát akadnak magyarok szép számmal, akik úgy vetik el a multikulturalizmusnak még csak a gondolatcsíráját is, mint Kotleba az EU-tagságot. Most akkor mit kíván a magyar nemzet, amikor szlovákiai magyar kisebbség itt a magyar nemzet? Hogy jobb felől is neki fütyüljön, és bal felől is neki fütyüljön.

Aki tehát abból akar szavazatot szerezni akár magyar akár szlovák létére, hogy egy magyarral jót tenne, kösse fel a gatyát / bugyogót, mert egyszerre kint, s bent kell egeret fognia.

Mint Bugárnak (aki mögé most beálltak a magyar keresztények is) - őt se hagyhatjuk ki, ha korrektek akarunk lenni. Igen, lehet úgy mindenki elnökének lenni, hogy azt hangsúlyozza, most már egyedüli magyarként indul. Csakhogy ez nem az ő érdeme, sőt nem is érdem magyarnak lenni, hanem állapot és kicsit patetikusan vállalás. És lehet azt írni, hogy „Más jelöltekkel ellentétben nekem ez a téma nem csak a választások előtt néhány nappal vált fontossá”, mert igaz. De lásd fentebb a Čaputovának szánt bekezdésben… Azt is, hogy „De a kormányban való részvétel fontos volt. A kisebbségi nyelvhasználati törvényből adódó jogok betartása miatt, az egyetemünk, a kulturális alap, a kisiskolák, a kisnyugdíjasok, a kis- és középvállalkozók, az ifjú házasok miatt. És igen, ennek köszönhetően milliókkal nőhettek a Dél-Szlovákiai befektetések az elmúlt három évben. Ennek ára van. Én tudom csak igazán, hogy miféle ára.” Ám tényleg ára van, és ezt az árat pár nap múlva a szavazópolgárok fogják megállapítani. (Személy szerint én ebből a részből az „egyetemünket” így egyes számban inkább kihagytam volna BB helyében, mert mindenki tudja, hogy nem egy helyen folyik egyetemi szintű magyar oktatás az országban, hanem 4 helyen. Meg azt is sokan tudják, hogy ezek száma 5 volt, csak azt BB és a Híd - és persze az összes magyar érdekvédő és politikus - simán hagyta bedőlni. Én meg nem kussolok róla, mert „én tudom csak igazán, hogy miféle ára” volt az ügynek... A „kisiskolák” meg ugye nem egy örökre lezárt téma…)

Mindenesetre fel van adva a lecke a szlovákiai magyar választónak, aki ha a jobbközéphez húzó, vagy „kicsit balos” demokrata, akkor csak két főből szemezgethet, de kompromisszumot kell kötnie. Ha meg nem a jobbközép vagy balközép izgatja, akkor nem kell kompromisszumot kötnie, csak éppen ha nem köt, kárt okoz magának…

Ja, a rimaszombati polgármester, aki kiváló matematikus, Kotlebát támogatja. Csak miheztartás végett. Viszont nem csak ezért: minden könnycsepp indokolt.