Minden lényeges kérdés és válasz Milan Lučanský halálának ügyéről

Az igazságügyi minisztérium hétfőn este nyilvánosságra hozott bizonyos dokumentumokat Milan Lučanský volt országos rendőrfőnök sérülésének és öngyilkosságának ügyében. A tárca emellett válaszolt azokra a kérdésekre is, amiket az emberek leggyakrabban feltesznek a történtekkel kapcsolatban.

Miért nem hozzák nyilvánosságra a kamerafelvételeket?

Nem létezik kamerafelvétel a celláról, ugyanis a törvény nem teszi lehetővé, hogy 24 órán keresztül megfigyeljék a gyanúsítottat, ha csak nem fegyelmi büntetésről vagy védett tanúról van szó. Lučanský esete egyikbe sem tartozott. A folyosón készültek biztonsági felvételek, ezek jelenleg a nyomozó és az ügyészség kezében vannak.

Miért volt egyedül a cellában?

A gyanúsított úgynevezett kollúziós fogságban volt. Ezt akkor rendelik el, ha az ügyész és a bíróság szerint is fennáll a veszélye, hogy a gyanúsított befolyásolhatja a tanúkat, szakértőket és tettestársakat, vagy más módon befolyásolhatja a nyomozást. Ha a gyanúsított kollúziós fogságban van, akkor csak az ügyvédjével kommunikálhat. A másokkal való kapcsolattartás, beleértve a családtagokat is, csak az ügyész engedélyével történhet meg. Ha ilyen kapcsolat létrejön, megfigyelhetik őket. A gyakorlatban, ha a fegyház feltételei lehetővé teszik, a kollúziós fogságban lévő gyanúsítottat egyedül helyezik el a cellában.

Miért a rózsahegyi kórházba szállították a december 9-i esetet követően?

A törvény szerint amennyiben a gyanúsítottnak olyan egészségügyi ellátásra van szüksége, amelyet a fegyházban nem kaphat meg vagy az a büntetőeljárás szempontjából lényeges, az illetőt a trencséni börtönkórházba szállítják. Ha ott sem kaphatja meg a szükséges ellátást, a gyanúsítottat más civil kórházba szállítják, miközben az Igazságügyi Rendészet és a Büntetés-végrehajtási Testület (ZVJS) őrei felügyelnek rá. A más kórházban történő halaszthatatlan egészségügyi ellátásról az illetékes orvos dönt. Lučanský esetében az eperjesi kórház orvosa döntött úgy, hogy a gyanúsított a rózsahegyi katonai kórházban kapjon egészségügyi ellátást.

A két héttel ezelőtti esetkor nem öngyilkossági kísérlet történt?

Csak a birtokunkban lévő információkra támaszkodhatunk, és egyenesen Milan Lučanskýtól származó leírásra hagyatkozhatunk. Az orvosi jelentések sem utalnak öngyilkossági kísérletre - áll a tárca bejegyzésében.

Kizárhatják, hogy 2020. december 9-én valaki megverte volna Lučanskýt a cellájában?

Ezt egyértelműen cáfolja minden felvétel a szóban forgó esetről. December 15-én ellenőrzést hajtottak végre az eperjesi fegyházban Milan Lučanský december 9-én szerzett sérülésének keletkezésével kapcsolatban. Az ellenőrzést az igazságügyi minisztérium által megbízott négytagú csoport végezte el. A vizsgálat során kiértékeltek minden releváns tényezőt, beleértve a kamerafelvételeket, az orvosi jelentéseket, valamint magától a gyanúsítottól származó információkat.

A vizsgálat eredménye kimutatta, hogy Milan Lučanský sérülését nem idegenkezűség okozta. A média által közölt információk, miszerint a gyanúsítottat megtámadták, amely során agyvérzést szenvedett, eltörött az arccsontja, újra kellett éleszteni és 11 órás műtéten esett át, nem igazolódtak be.

Az idegenkezűség lehetőségét Lučanský ügyvédje, a felügyelő ügyész és a főügyész is kizárta.

Miért nem telefonálhatott és miért nem engedélyezték neki a látogatásokat?

A törvény szerint fogságba helyezéskor minden gyanúsítottat ismertetnek a jogaikról és a lehetőségeikről. A kollúziós fogságban lévő gyanúsított csak azt követően telefonálhat, ha abba beleegyezett az illetékes hatóság vagy a bíróság. Ugyanilyen módon fogadhat látogatót is. A fogságba helyezéskor erről is tájékoztatják a gyanúsítottat.

Így történt ez Lučanský esetében is, aki aláírásával tudomásul vette a jogait, a fogság megkezdésekor pedig nem élt a lehetőséggel, hogy engedélyt kérjen telefonálásra, illetve látogatók fogadására. Kórházi ellátása során Lučanskýt újfent felvilágosították, hogy továbbra is élhet ezekkel a lehetőségekkel. A volt rendőrfőnök engedélyt kért, hogy telefonálhasson a feleségével az illetékes hatóság (NAKA) válaszát pedig december 31-én kézbesítették az eperjesi fegyházba, amelyben megtagadták Lučanský kérelmét.

Miért az eperjesi fegyházban volt?

Nem szokatlan dologról van szó. Az ügyészség taktikai szempontból mindig úgy próbálja elhelyezni az egyes gyanúsítottakat, hogy azok ne tudjanak egymással kommunikálni. Az ügyésznek teljes joga van egy ilyen döntéshez.

Nem lehetett megakadályozni az öngyilkosságot? Hány öngyilkosság történik évente a börtönökben?

Ha valaki végleg elhatározta magát az öngyilkosság mellett, azt nagyon nehéz megakadályozni. Tavaly december 29-ig 41 elítélt és gyanúsított kísérelt meg öngyilkosságot, ezek közül három végbe is ment. Az eperjesi fegyházban, ahol Lučanskýt is elhelyezték, nyolc öngyilkossági kísérletet jegyeztek fel. 2019-ben 27 öngyilkossági kísérlet történt a börtönökben, ezek közül négy esetben az illető el is érte célját.

Milan Lučanský felesége azt állítja, hogy tévét, órát és levelet is küldött férjének a fegyházba, de semmit sem kapott meg. Mit szólnak ezekre az állításokra?

Milan Lučanskýnak december 22-től volt tévéje a cellájában. Ami a leveleket illeti: az eperjesi fegyház négy darab levelet regisztrált a gyanúsított feleségétől, amiket az illetékes hatóságok átvilágítása után december 31-én juttattak el az intézménybe. Ezeket a leveleket az összes többi személyes tárggyal együtt átadják Milan Lučanský feleségének. Ami a csomagokat illeti: Lučanský a fogsága alatt nem kapott semmilyen csomagot, és nem is kért semmilyet.



