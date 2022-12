Minden második szlovákiai, köztük a magyarok is arra számítanak, hogy jövőre véget ér a háború

Az AKO ügynökség a TASR hírügynökség megrendelésére végzett közvélemény-kutatást az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban. Arra a kérdésre kellett válaszolniuk, hogy számítanak-e arra, hogy a háború jövőre befejeződik.

Fotó: AP/TASR

A december 6. és 12. között, tehát kb. két és fél, három hete végzett felmérésből az jött ki, hogy a szlovákiai válaszadók több mint fele (51,8%) arra számít, hogy 2023-ban befejeződik a háború. Velük szemben 38,8% úgy gondolja, hogy ez nem így lesz.

A közel 52%-nyi bizakodóból 19,3% biztos benne, 32,5% pedig valószínűsíti. 13% biztos benne, hogy nem ér véget a háború jövőre, 25,8% pedig ezt valószínűsíti.

A felmérés azt is megmutatta, hogy a háború végére számítanak a jövő évben az átlagosnál nagyobb mértékben a nők, általában a 34-49-es korcsoport, a középfokú végzettséggel rendelkezők, a Pozsony, Nagyszombat, illetve Eperjes megyében élők, valamint a szlováktól eltérő nemzetiségűek, tehát a magyarok is. Ez utóbbit erősíti, hogy a pártszimpátiát illetően ugyancsak a háború jövő évi befejezésével számol a Szövetség és a Magyar Fórum, emellett az OĽaNO és a KDH szavazóinak átlagon felüli többsége is.

A háború elhúzódását vizionálják az átlagnál magasabb mértékben a férfiak, általában a 18-33-as korosztály, a főiskolai végzettségűek, a Trencsén, Zsolna és Kassa megyében élők, továbbá a Smer-SD, a Republika, a Za ľudí és az ĽSNS szimpatizánsai.

(TASR)