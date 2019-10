Minden út Kočnerba vezet

Az igaz, hogy Gál Gábor kezdeményezte a Jankovská (a volt államtitkára) elleni fegyelmi eljárást, aminek eredményeképpen végre a Bírói Tanács felfüggesztette, csak épp arra is szánhatna némi időt, hogy elmagyarázza a nagyérdeműnek mindazt a sok bürokratikus okot, amelyek miatt csak most cselekedett így, s nem korábban. Az éppen gyilkossággal megvádolt főkorrumpáló adócsaló, váltóhamisító és politikai-üzleti machinátor Kočner „majmocskája“, aki egy 100-ezres ajándékkal sem tud elszámolni, talán megérne némi magyarázatot. Másrészt pedig – ha jól és időben cselekedett Gál – erre felépíthetné az egész kampányát. Hmmm. Nem teszi…

Na, most ez a Kočner – mint kiderült – a parlament smeres alelnökével, Glváčcsal is váltott egy-két üzit. Nem annyira az őszi időjárás szépségeiről. Ezeket Matovič nyilvánosságra hozta. Az alelnök meg szóvá tette, hogy így a politikus törvényt sért. Hát, azt tudjuk, hogy nem szabad feltúrni más postáját. Meg azt is, hogyha azt állítja Glváč, nem is igazi, nem eredeti a kápóval folytatott üzenetek halmaza, akkor nem is túrta fel a postáját senki, és senki sem szegte meg ezzel a törvényt. Hát, azért két lépésre előre gondolkodhatna. Vagy védett pozíciójában teljesen elkényelmesedve már leszokhatott róla?

Sorra kerülnek terítékre a közvetlenül vagy közvetve Kočner által korrumpált bírók és más törvényszolgák. Ami arra világít rá, hogy az egész igazságszolgáltatás (működik) belülről rohad. Igen, tisztelet a kivételeknek. Csakhogy ez a tisztelet nem lesz elég a tisztuláshoz. De még a tisztításhoz sem. Vigyázni fog kelleni arra is, amire már a sajtó figyelmeztet . Ha a Smer eljátssza a bábcserét, mint a kormányfő esetében, bebetonozhatja a főügyészt és a speciális ügyészt is. Mert ha a mostaniak (aki szerint ezeknek közük nincs a Smerhez, igyanak meg az egészségükre egy alkoholmentes üdítőt) még most lemondanának, akkor még a választások előtt lehetne megválasztani az újakat… Ezzel egyesek éveket nyernének. Nos, ha maradnak a mostaniak, ha nem, jó megoldás nincs, mert varázsütés nem létezik. Nem létezik gyorstisztító, amelyik 24 órás igazságszolgáltatás-pucolást vállalna. Mert nem lehet. Ha pedig az választások után nem demokratikus és / vagy nem antikorrupciós kormány áll fel, akkor majd lassan sem lehet.

Na ezért is kellene megtanulni ötig számolni, tisztelt hölgyeim és uraim.