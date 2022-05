Minden várakozást felülmúlt a DGS Dögös Sprint előregisztrációja

Valóságos roham volt a DGS Dögös Sprint 2022 előregisztrációs jegyeiért, és mind a 600 hely elkelt (ez a 750 jegy 80%-a).

Fotó: DGS Dögös Sprint

"Azonban, aki eddig nem regisztrált, az se csüggedjen, mert a helyszínen ezt még megtehetik majd 150-en reggel 8 és 9 óra között, május 28-án" – mondta az esemény házigazdája, Kárpáty Ernő.

Nem lehet elég korán kezdeni

A rendezők senkiről sem feledkeztek meg, ezért két ugrálóvárral készülnek az esemény helyszínén, így azok a szülők is nevezhetnek, akik ezt eddig nem tudták megtenni, mert nem volt, aki gyermekeikre vigyázott volna, ám ez már nem lehet akadály. Emellett DGS szervezői az egészséges és mozgásszerető életmód, valamint a mihamarabbi sportimádat jegyében is egy újdonsággal készülnek. A jövőre gondolva a legkisebbeknek (9 év alattiaknak) is szerveznek egy mindössze 250 méteres

„futást”, amolyan kedvcsinálóként, ahol valamennyi résztvevő lurkó ajándékban részesül.

Minden segítség jól jön

A futókon túl minden segítő szándékú személyt is várnak a helyszínen, akik mozgás nélkül támogathatják a kis Filipet, akár készpénzzel a kihelyezett gyűjtőurnába téve adományukat, illetve segíteni lehet DGS pólóvásárlással és egy számlaszámot is megadunk (IBAN: SK53 7500 0000 0040 3002 0262, BIC: CEKOSKBX), melyre utalással lehet a tetszés szerinti összeggel hozzájárulni a beteg gyermek szebb jövőjéhez – részletezte Kárpáty Ernő.

Sztársportoló

Mindezen felül a remek hangulat, a közösségi élmény és jótékonykodáson túl a helyszínre látogatók találkozhatnak majd az esemény fővédnökével, Ľudovit Kleinnel az első szlovák mma harcossal, aki bekerült az UFC-be mezőnyébe.



