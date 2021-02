Mindenki kíváncsi a vírus eredetére, de Kína magasról tesz a világra

A Fehér Ház vasárnap felszólította Kínát, hogy tegyen elérhetővé adatokat a koronavírus-járvány legelső időszakából, egyúttal mély aggodalmának adott hangot szombaton azzal kapcsolatban, ahogyan az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ismertette kínai vizsgálódásainak eredményét.

Fotó: TASR/AP

Jake Sullivan, az amerikai elnök nemzetbiztonsági főtanácsadója közleményében hangsúlyozta, hogy a jelentésnek független módon kell elkészülnie, a kínai kormány nem hajthat végre rajta módosításokat. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója pénteken hangsúlyozta, hogy minden elmélet továbbra is nyitott azzal kapcsolatban, hogy honnan ered a SARS-CoV-2-vírus, miután Washington bejelentette, hogy felül akarja vizsgálni a WHO Kínában szerzett adatait.

A WHO négyhetes, kínai vizsgálata arra jutott, hogy nem talált bizonyítékot arra, hogy 2019 decembere előtt jelen lett volna a vírus Vuhanban, az valószínűleg állati közvetítéssel jutott át emberre, és felettébb valószínűtlen, hogy laboratóriumból szabadult volna el. Ez utóbbira többször utalt az előző amerikai kormány, de Kína ezt következetesen visszautasítja.

Donald Trump előző elnök el is határozta, hogy az Egyesült Államok kilép a WHO-ból, mert megítélése szerint a szervezet Kína bábjává vált, ám utóda, Joe Biden visszavonta ezt a döntést. Sullivan hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni a szervezet hitelességét. "Mélységes aggodalmaink vannak azzal kapcsolatban, ahogyan a COVID-19-vizsgálat első eredményeit bemutatták, és kérdéseink vannak azzal kapcsolatban, hogy jutottak ezekre a megállapításokra" - tudatta Sullivan.

A Wall Street Journal című konzervatív, amerikai napilap arról számolt be, hogy Kína nem volt hajlandó átadni a WHO szakembereinek személyekre bontott adatokat a járvány első időszakából, amelyek segíthettek volna feltárni a vírus eredetét.

"Életbevágó, hogy a jelentés független legyen, a szakértők eredményeibe pedig a kínai kormány ne avatkozzon bele és ne másítsa meg őket. Ahhoz, hogy jobban megérthessük ezt a járványt és felkészülhessünk a következőre, Kínának elérhetővé kell tennie a járvány legkorábbi időszakából származó adatokat" - húzta alá Jake Sullivan.

Szombaton a WHO kínai vizsgálatot vezető Peter Ben Embarek is csalódottságának adott hangot amiatt, hogy Kínában nem kaptak meg minden szükséges adatot, és felszólította Pekinget, hogy működjön együtt, és adja át a nyers adatokat, hogy közelebb tudjanak kerülni ahhoz, hogy feltárják a vírus eredetét. A 2020 tavaszára világjárványt okozó, új típusú koronavírus a jelenlegi adatok szerint a közép-kínai Vuhanban terjedt át először állatról emberre.

MTI