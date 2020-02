Mindenkinek ingyen ringyót, kacsalábon forgó arany hintót, aranyfarkú paripákat, bármennyi pénzt ígérnek – csak a fuvarozóknak mutatnak kocsilőcsöt?

A vörösök preferenciái odáig süllyedtek, hogy duplájára növelt családi pótlékkal korrumpáln(j)ák a családokat és 13. nyugdíjjal a nyugdíjasokat. Ezt a hagyományoscsaládosnemzetiek azzal fejelik meg, hogy jövőre megszüntetnék az autópályadíjat a személygépjárművek részére.

Persze, mondhatnánk, ez igazságos is lehetne, mert vannak országok, ahol nincs sztrádadíj, és vannak országok (sok, nagyon sok), ahol több a családi pótlék és magasabbak a nyugdíjak. Csak el ne felejtsük, hogy azokban az országokban a gazdasági eredményeket nem szórja el a kormányzat, hanem támogatja, ösztönzi, és/vagy ki is termeli, tehát van rá pénze. Magyarán van miből osztogatni.

Ezzel szemben a magát fokozottan szociálisnak és a magát kereszténynemzetileg családbarátnak mondó párt ezt a 800-900 milliót honnan a szociális szajhák hagyományos pöcséből akarja összeszedni? Sehonnan! (Az illetékes tárca is bevallotta, halványlila fingja sincs róla!)

Úgyhogy én elárulom, honnan: azt a sok vehemensen reménylett ingyen ringyót, kacsalábon forgó arany hintót, aranyfarkú paripát (ha már hagyományos értékek mentése, akkor népdalból vettem a motívumot…) vagy bármi mást találnak még ki ezek a nyikhajok február végéig, mi, adófizető marhák adjuk össze magunknak, ők csak átfolyatják a költségvetésen és begyűjtik érte az igás barmok szavazatait – tehát nekik adjuk össze.

És ne igyunk előre a koalíció előbőrére sem, mert mindez a kánaáni pénzszórás 2021 januárjában lépne csupán életbe, vagyis még egy évig nem éreznénk belőle semmit, maximum azt, ahogyan először ezt az összeget lenyúlják tőlünk, hogy majd a végén úgyse adják ide.

A politikai demagógián, szinte már zsaroláson túl nem csupán az mocsokság a felperzselt föld taktikájában, hogy leterhelik a következő kormányt, hanem az is, mennyire kizsákmányolónak, népnyúzónak tüntetik így fel a többi pártot. Mert ugye milyen ember már az, aki nem adna a családoknak és sajnálja a nyugdíjasoktól azt a kis pénzt (mondom, közel egy milliárdot), hát persze, hogy hülye vagy szar alak az olyan, aki ezt meg nem szavazza. (Emlékezz a magyarországi 2008-as tandíj- és vizitdíjmentesség-szavazásra.) Netán csak simán nem felelőtlen, hiszen tud számolni és ahol nincs (ott az isten se vesz, tartja a mondás), s abból a semmiből ugye nem osztogat. Különben hiányt termel (nézzük csak meg a Szociális Biztosító deficitjét), magyarul adósságot, végső soron kárt (2022-re kb. a GDP 3 százalékát).

Egyébként meg Sőt nagyobb, mert sztrádán közlekedni nem olyan ciki, mint a kupi előtt sorban állni grátisz pináért.képzeljük el a térítésmentes sztrádán a dugót. Kb. olyan hosszú és sűrű lenne, mint egy ingyen bordély előtt.

De ha már mocsokság, legyen kövér. Ez a banda nemrég hajtotta el a kínlódó fuvarozókat a szociális búsba, amikor azok ingyen vagy olcsóbb úthasználatot, valamint kisebb útadót kértek. Pedig ők termelnek, fizetnek, útjavításba, fejlesztésbe közvetlenül visszaforgatható stexet utalnak át az államnak. Míg a 3,5 tonnás és kisebb autók zöme, ugyebár – ezek szerint - nem annyira fog. Szóval szemen lettek itt köpve a fuvarozók rendesen.

Úgyhogy aki ezt a koalíciós nem ingyenes ingyencirkuszt beveszi (ismét népdallal szólva szamarabb a lónál), hát az beveszi. Be is veheti… Mert annak aztán már tényleg mindent meg lehet ígérni, be lehet adni anélkül, hogy agysejtre találna koponyájában akár csak egy kósza, magányosan tévelygő ötletcsíra.