„Mindenkinek meg kellene találni a szebb perspektívát abban, ami körülveszi”

Fotók: Martin Klučka

Füzik Szilvia szívügye a fotózás és a festés. Tavaly decemberben egyedül vágott neki az ismeretlennek: elutazott Indiába, hogy megismerkedjen az ott élő emberek kultúrájával és életkörülményeivel, az utazás legemlékezetesebb pillanatait pedig lencsevégre kapta. Ezekből a sokatmondó képekből nyílt meg március elején első fotókiállítása a dunaszerdahelyi Buena Coffee House kávézóban, ahol az alkotások április végéig megtekinthetők.

A fotózás mellett a festészet is közel áll Szilviához, megközelítőleg két évvel ezelőtt kezdett el festeni. Mint mondja, megtalálta magát a művészetben, annak ellenére, hogy főállásban teljesen más munkakörben dolgozik.

„Egyelőre hobbiszintem foglalkozom a fotózással és a festéssel is, a visszajelzések alapján viszont mára eljutottam odáig, hogy az alkotásaimat, és általuk a megélt tapasztalataimat szeretném megosztani a környezetemmel is. A festészet szempontjából is még nagyon az elején járok, egyelőre tehát a stílus is főleg hangulatfüggő. Elsősorban olajjal és akrillal dolgozom, a tájképektől az absztraktig több stílusban is, a leggyakrabban természeti elemekkel. A festészetet is szeretném ugyanúgy az életemben tartani és fejleszteni, akárcsak a fotózást” – nyilatkozta a Paraméternek Szilvia.

A fiatal művész festményeinek első kiállítása nyílt meg a hétvégén a pozsonyi Montmartre Cafe Galleryben. A Levegő és perspektíva című kiállításon kilenc olaj- és egy akrilfestményt láthatnak az érdeklődők, a nagy részük 2018-ban készült.

„A központi festmény a Himalayan Gateway, amelyet az indiai út inspirált, és az egyik Dunaszerdahelyen kiállított fotó alapján készült.

Festményeim célja, hogy emlékeztessenek az örömteli pillanatokra, amelyek nap mint nap ott vannak körülöttünk. Emlékeztetni az élet örömeire” – fogalmazott.

A kiállítás és a természet összekapcsolásában orientális illat segített, amellyel a megnyitó idejére elárasztották a kávézót.

A megnyitón mondott beszédében Füzik Szilva hangsúlyozta, mindenkinek meg kellene találni a szebb perspektívát abban, ami körülveszi. Mint fogalmazott, a festményeket összeköti a természet motívuma, valamint az olyan benyomások, mint a vihar után kitisztult égbolt, a virágzó bazsarózsák és az illatozó levendulák:

„Ezek olyan jelenségek, csodálatos pillanatok, amelyek csak rövid ideig tartanak. Az átéléséhez testileg és lelkileg is ébernek kell lenned – meg kell változtatni a perspektívát.”

A Levegő és perspektíva című kiállítás két hónapon át, május 17-ig tekinthető meg a pozsonyi Montmartre Cafe Galleryben.



(fl)