„Mindenkinek szüksége van jelzőfényre ebben az időszakban” – a MAHASZ listájának harmadik helyén robbant be a Phoenix RT új lemeze

Rekordokat dönt a csallóközi Phoenix RT együttes legújabb lemeze, a Jelzőfény – november elején a magyarországi MAHASZ lemezeladási listájának harmadik helyére került, pár nappal később pedig a banda új videóklippel jelentkezett. A címadó dal klipje már a harmadik az új lemezről. A nem várt sikerekről, az új klipről és a járványhelyzet miatti nehéz időszakról az együttes frontemberével, Puss Tomival beszélgettünk.

Fotó: PhoenixRT/WildungPhoto

A Csallóközcsütörtökhöz köthető Phoenix RT zenekar hét éve működik. Mostanra nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is egyre népszerűbbek. Rendszeresen új dalokkal rukkolnak elő, a járvány előtt szinte megállás nélkül koncerteztek, videoklipjeik pedig pörögnek a megosztó portálokon. Az együttes énekese Puss Tomi, dobosa Lépes Feri, gitárosa pedig Győrög Marci.

A napokban jelent meg a legújabb videóklipetek, amelyben feltűnik egy "meglepetésvendég" is.

Az új klipet az új lemez címadójához, a Jelzőfényhez forgattuk. A dal valamikor az év elején íródott, de mivel hiányos volt a szöveg, így csak a stúdiózás utolsó etapjában rögzítettük, tehát augusztusban. A stúdióban jött az ötlet, hogy hívhatnánk vendégénekest, így felkerestük Diószegi Kikit, a Down for Whatever frontemberét, aki egyből igent mondott és pár nap múlva már együtt dolgoztunk a dalon a stúdióban. A hiányzó szövegrészt végül Kiki írta meg – szóval igazán sikeres volt az együttműködés.

Hogy zajlott a forgatás? Milyen mértékben írták át a terveiteket a járványügyi korlátozások?

A klipet Lackó Sándor rendezte, ezúttal is az Epix Studioval dolgoztunk együtt. A munka három forgatási napon, öt helyszínen és három országban, Ausztriában, Magyarországon és Szlovákiában zajlott. Október elején kezdtünk dolgozni rajta, és mondhatni szerencsénk volt, hiszen a korlátozások akkor még nem voltak ennyire szigorúak, mint most. Persze voltak dolgok, amiket át kellett szervezni és kisebb fejtörést okoztak, de szinte mindenre volt B tervünk, és így bár néha kompromisszumokkal, de sikerült befejeznünk a klipet és a tervezett dátumra megjelentetni. Nehéz időszakot él most mindenki, a rendeletek, korlátozások, munkahelyek elvesztése, a járvány rányomja pecsétjét rendesen 2020-ra.

Viszont azt gondolom, mindenkinek szüksége van támaszra, biztos pontra, jelzőfényre ebben a bizonytalan időszakban, ami által sokkal könnyebben éljük meg a mindennapokat. Kellenek a kapaszkodók és az optimista hozzáállás. Lényegében erről szól a dalunk is.

Ha minden igaz, nem ez az első videoklip az új lemezetekről.

Ez már a harmadik klip, és májusban egy lyrics-video is felkerült YouTube csatornánkra. Januárban a lemez első előfutáraként jelent meg a Nincs mit vesztenem klip, melyet a budapesti Syndrome Productionnel forgattunk Győrben egy elhagyott épületben. Utána jött májusban a már említett, a Tri-Angle Production által készített szöveges videó, Király Győző (WildungPhoto) képeiből a Nem marad szótlan című dalhoz. Október 2-án a lemez megjelenésének napján látott napvilágot a Tiszta lappal videónk, melynek a premierje a Petőfi TV Én vagyok itt című műsorában volt. November 4-én pedig megjelent a Jelzőfény klipje.

Milyen fogadtatásban részesült az új lemez?

Nagyon jók a visszajelzések. Eddig szinte csak pozitív kritikát kaptunk. Igazából már amikor elindult az előrendelés, láttuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés. Sokkal többen rendelték elő, mint az előző Mi kell több lemezt, és az a helyzet, hogy szépen fogyogat még most is, ennek persze nagyon örülünk. A megjelenés hetében a MAHASZ (Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetségének lemezeladási listája – a szerk. megj.) hatodik helyén nyitott, mi pedig nagyon boldogok voltunk, mivel az volt a titkos cél, hogy az első tízbe kerüljünk be.

Egy héttel később pedig jött a meglepetés, amikoris felugrott az új album a 3. helyre. Igazán megtisztelő és nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki eredetiben vásárolta/vásárolja meg a lemezt.

A járvány miatt bizonyára több koncertetek is elmaradt, így gondolom, tervezni is nehéz, hogy mikor lehet a következő...

Azon szerencsések közé tartozunk, akiknek még a járvány kezdete előtt elindult a turnéjuk, szóval februárban és március elején volt öt koncertünk. Februárban felléptünk Londonban, ami hatalmas élmény volt, de játszottunk a Kowalsky meg a Vega társaságában is a dunaszerdahelyi Sportcsarnokban. Aztán ugye jöttek a korlátozások, és a turné márciusi, áprilisi, májusi állomásai elmaradtak. A fesztiválok szervezői is sorra mondták vissza a bulikat, vagy halasztották 2021-re, így nyáron is csak mindössze három koncertünk volt. Bíztunk benne, hogy ősszel jobb lesz a helyzet és a 13 állomásos lemezbemutató turnénkat meg tudjuk tartani, de most már látjuk, hogy sajnos erre nincs esély. Ennek ellenére szeptemberben és októberben még volt három bulink – Budapesten, Fehérváron és Debrecenben. Szóval a 2020-as év mérlege 11 koncert, ami nagyon kevés, háromszor vagy négyszer ennyi szokott lenni.

Hogy lehet ezt az időszakot felhasználni? Több időtök marad például új dalok írására?

Koncertek hiányában marad a próbaterem, az új dalok írása, igen, a technikai újítások és a folyamatos ötletelés, hogy ne tűnjünk el a szemek elől és mindig legyen aktualitás a zenekar körül. Most például elkezdtünk egy újabb klipen dolgozni, ami a tervek szerint december közepén jelenik majd meg.



(Farkas Linda)