Mindent a kristálytiszta vízért

Egy gondos medencetulajdonos vagy -üzemeltető mindig nagy súlyt helyez arra, hogy a medence és annak környezete patyolattiszta legyen. Ez természetesen a medencében lévő vízre is ugyanúgy vonatkozik. Hiszen senki sem szeretne egy kellemes csobbanást követően kellemetlen meglepetésekkel szembesülni és hosszas orvosi kezelésekre járni. A megfelelő higiéniai tennivalók lelkiismeretes elvégzésével ilyenre nem kerülhet sor.

Azok a remek medencetisztító eszközök

A Medence Óriás medencetisztítást segítő termékei között nem csupán a hagyományos kézi tisztítószereket és -eszközöket találod és vásárolhatod meg, hanem robotporszívók és szkimmerek számos típusa között is válogathatsz.

Mint minden higiéniával összefüggő tevékenység esetében, a medence tisztítása során is a rendszerességen és az alaposságon van a hangsúly. Számos medencetisztító eszköz nagyban megkönnyíti ezt. A hagyományos hálók, kefék és szűrőkosarak a nagyobb szennyeződések elkapásában támogatnak hatékonyan. A kertből a vízbe hulló leveleket, ágakat és rovarokat mielőbb érdemes kiszedni. Ha lemerülnek, hamar bomlásnak indulhatnak. Persze sokat segíthet ez ellen egy medencetakaró is. Jó befektetés, sok munkát és időt megspórolhat neked is.

Hagyományos és high-tech eszközök

Persze a medencevíz és a -falak, valamint az aljzat megtisztítása is rendszeresen kell ahhoz, hogy minden a legnagyobb rendben legyen még a legforróbb napokon is. Nagyon alaposan kitakarítanak mindent, s ma már fél- vagy akár teljesen automata, önjáró, távolról is vezérelhető modelleket is megvásárolhatsz a Medence Óriás webáruházban.

Persze a különféle szerek használata is javasolt, hogy ne szaporodhassanak el a kellemetlen mikroorganizmusok és ne indulhasson be az algásodás. Maga a vízforgatós szűrőrendszer is a tisztítórendszer része. Naponta minimum kétszer az adott szűrőközegen át kell forgattatni vele a vizet, hogy minden kosz fennakadhasson abban.

Alternatív módszerek

Sokan tartanak a sok vegyszer használatától. Nekik sem kell ma már tartózkodniuk a meleg napokon a medencézéstől. Már többféle alternatív víztisztítási módszer közül lehet választani azoknak, akik például érzékenyek a klórra. A sóbontó berendezéssel, más néven klorinátorral remekül lehet fertőtleníteni a vizet. A sóbontó elektromos árammal és konyhasóval működtethető. A levegő oxigénmolekuláit alakítja át az ózongenerátor. A mikroorganizmusokat pedig az ózon elpusztítja. Ugyanez elérhető még az UV-fényes tisztítóberendezés használatával is. A zárt rendszerű tisztítás nem jelent közvetlen veszélyt a szervezetre, de remek hatásfokkal öli meg a kórokozókat.

Ha minden, a medencetisztasághoz nélkülözhetetlen lépést lelkiismeretesen és rendszeresen elvégzel, akkor nem kell aggódnod a baktériumok, vírusok és gombák elszaporodásától, csak a finom csobbanást élvezheted te és családod tagjai is a remek kerti medencében.

(PR-cikk)