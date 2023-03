„Mindig igyekszünk valami pluszt nyújtani” – az ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés nem rémálom többé!

Az ingatlanvétel, -eladás vagy épp bérbe adás gyakran aránytalanul nagy terhet jelent az embereknek, éppen ezért sokan tartanak is tőle. Létezik azonban egy remek megoldás, amelynek köszönhetően az ingatlannal kapcsolatos ügyintézés nem válik rémálommá, sőt, szinte semmit nem érzékel belőle a tulajdonos. A Pozsonyban, Dunaszerdahelyen és környékén található ingatlanok eladásával és bérlésével kapcsolatos ügyintézéssel, közvetítéssel foglalkozó PLUS REALITY sokrétű szolgáltatásai új fejezetet nyitnak az ingatlanközvetítés terén.

A PLUS REALITY ingatlanközvetítő iroda Pozsonyban és immár Dunaszerdahelyen is megtalálható, az ügyfelek pedig előszeretettel veszik igénybe a kínált szolgáltatásokat. Mi lehet a PLUS REALITY egyre növekvő népszerűségének titka?

A PLUS REALITY ingatlanközvetítő iroda tapasztalt szakemberekkel áll az ügyfelek rendelkezésére, legyen szó ingatlaneladásról, -vásárlásról vagy bérbe adásról. Szakképzett közvetítőink minden ingatlannal kapcsolatos ügyet átvállalnak, hogy ezáltal szinte teljes mértékben levegyék a terhet az ügyfél válláról, és lehető legrövidebb időn belül, a legkedvezőbben megoldják azokat. A siker titka minden bizonnyal a szakértelemben és a szolgáltatások bőséges választékában rejlik – ez utóbbira remek példa a PLUS Rent.

Miért éppen PLUS?

Ügyfeleinknek mindig igyekszünk valami pluszt nyújtani, amivel még inkább növelhetjük az elégedettségüket, köszönhetően az ingatlanpiacon szerzett sokéves tapasztalatainknak. Csapatunk tapasztalt és ambiciózus ingatlanügynökökből, jelzáloghitel-szakértőkből, professzionális fotósokból, belsőépítészekből, jogászokból és könyvelőkből áll, akik segítenek kiigazodni az ingatlanok világában, legyen szó annak bármely területéről. Rendszeresen magas szintű képzéseken vesznek részt, hogy mindig tájékozottak legyenek és naprakész információkkal rendelkezzenek az ingatlanpiaccal kapcsolatos kérdéseket illetően. Ez garantálja a modern megközelítést, legyen szó például az ingatlan reklámozásáról, amely a sikeres üzlet lebonyolításának egyik legfontosabb mozzanata.

Tehát más területeken tevékenykedő szakemberekkel is együttműködnek. Miért van rájuk szükség?

Ahhoz, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat tudjunk kínálni ügyfeleinknek, úgy gondoltuk, szükségünk van szakemberekre más szakterületekről is. Hiszen hiába rendelkezik a lakás előnyös adottságokkal, ha a fotók ezt nem adják vissza kellőképp. Különös hangsúlyt fektetünk arra, hogy az ingatlanokról a lehető legelőnyösebb fotókat készítsük, és a reklámok minél több célszemélyhez eljussanak, ennek érdekében hatékony és jól bevált módszereket alkalmazunk.

Úgy tűnik, az ingatlanvásárlás, -eladás vagy épp bérbe adás mostanra egy teljesen más, sokkal egyszerűbb és rugalmasabb folyamattá vált, köszönhetően az átfogó szolgáltatásoknak.

Igyekszünk ügyfeleinket a lehető legnagyobb mértékben tehermentesíteni az ügyintézést illetően. Ha nem feltétlenül szükséges a személyes jelenléte, kollégáink mindent elintéznek helyette, így már csak a szerződést kell majd aláírnia. Legyen szó a kataszteri hivatalról, az építésügyi hivatalról vagy épp az energiaszolgáltatókról, az ügyfélnek egy lépést sem kell tennie, hacsak nem feltétlenül szükséges valahol a személyes jelenléte.

A PLUS Rent egy nem szokványos szolgáltatás az ingatlanpiacon, miről is van pontosan szó?

A szolgáltatás lényege, hogy 100 százalékban levesszük az ügyfél válláról az ingatlan bérbe adásával járó terheket. Hogy konkrétan mit is jelent ez a gyakorlatban? Ahelyett, hogy hosszasan keresnénk a megfelelő bérlőt, az ingatlant mi vesszük bérbe az ügyféltől, aki ezáltal rögvest bérbe is adta az ingatlanját.

Milyen szempontból előnyösebb ez a tulajdonos számára?

A számos előny közül az egyik, hogy jelentős időt spórolhat meg, a lehetséges bérlők ugyanis rendszerint számos ingatlan közül válogatnak, ez idő alatt pedig különféle kérdésekkel bombázzák a tulajdonost. Mi csupán egyszer tekintjük meg a lakást, és az üzletet máris nyélbe üthetjük.

Mi történik, ha PLUS REALITY-nek nem sikerül rögvest bérlőt találnia a lakásba?

Az ingatlantulajdonos ebből semmit nem érzékel, a bérleti díj mindig időben megérkezik a számlájára, teljes összegben, függetlenül attól, hogy az ingatlan használatban van-e. Így nem kell attól tartani, hogy a bérlők késnek a befizetéssel, az ügyfél mindig számolhat a bérleti díjból származó bevétellel. A bérleti szerződés hirtelen felmondásától sem kell tartani: mi addig leszünk az ügyfél bérlője, amíg erre igényt tart. Az elsősegély-szolgáltatásunk által ráadásul minden sürgős javítanivalót elvégzünk a lakásban – legyen szó rosszul működő csapokról, fogyasztókról vagy épp a festésről két bérlő közt.

Ha tehát nem fizet a bérlő, abból a tulajdonos semmit nem érzékel. Ha valami elromlik, azt a cég megjavíttatja saját költségre. Ha pedig épp üres a lakás, a tulajdonos akkor is megkapja a szerződésbe foglalt bérleti díjat. Ezek alapján úgy tűnik, nincs kockázat és vesztenivaló.

Valóban így van, mindent szerződésbe foglalunk, tisztázzuk az alapismereteket. Miután megtekintettük a lakást, javasolunk egy bérleti díjat. Amennyiben a tulajdonos ezzel egyetért, aláírjuk a bérleti szerződést, és használatba vesszük a lakást. Ettől a pillanattól kezdve a mi felelősségünk minden ezzel kapcsolatos kockázat. Beállítjuk az állandó átutalást, hogy minden hónapban ugyanakkor megérkezzen a számlájára a bérleti díj, majd ezt követően bérlőt keresünk a lakásba. A tulajdonost időközben rendszeresen tájékoztatjuk a lakás aktuális állapotáról. A lakást rendszeresen ellenőrizzük, figyelembe vesszük a bérlők kéréseit, és biztosítjuk az esetleges javításokat.

Bízza ránk az ingatlaneladással, -vásárlással, -bérléssel vagy bérbe adásával kapcsolatos teendőket – minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy megtaláljuk az ön számára legmegfelelőbb megoldást a lehető legrövidebb időn belül.

Ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a +421 905 819 462-es telefonszámon, az info@plusreality.sk e-mail címen, vagy látogasson el személyesen dunaszerdahelyi irodánkba, amely a Kondé Püspök utca 4577/18 szám alatt található, szívesen állunk rendelkezésére.

PLUS REALITY - Dunajská Streda: Biskupa Kondého 4577/18, 929 01 Dunajská Streda

PLUS REALITY - Bratislava: Tomášikova 19, 821 02 Bratislava

info@plusreality.sk

+421 905 819 462

(PR-cikk)