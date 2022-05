Minek vásárolni a drága vitaminokat? Az udvarodon is megtalálod a növényt, ami tökéletesen helyettesítheti

Hazánkban inkább gyomnövényként tekintünk rá, holott a gyermekláncfüvet már a 17. század óta közkedvelt salátaféleként tartják számon, főként Franciaországban. Emellett több száz éve a gyógyászatban is használják – írja a Pravda.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

Rendkívül hatékonynak tartják a taraxacint, ami a gyermekláncfű jellegzetes ízét adja, emellett nagy mennyiségben tartalmaz illóolajat és antibiotikumanyagot. A növény főként a vese-, epehólyag-, máj- és gyomorproblémáknál, valamint a köszvénynél és a reumánál használatos. Magas inulintartalma táplálja a bélflórát és megőrzi annak egészségét.

A gyermekláncfű C-vitamintartalma is lenyűgöző: 100 grammban kb. 68 milligrammnyi található, ami a napi szükségletünk kétharmadának felel meg. Továbbá alacsony kalória- és zsírtartalmú, ezért ideális zöldség azok számára, akik fogyni szeretnének. A levelek és a virág is teljes mértékben biztonságos a gyerekek számára is, a terméstől és az évszaktól függően viszont előfordulhat, hogy olyan sok keserű anyagot tartalmaz, főként a levelei, hogy a gyerekek egyszerűen nem kérnek belőle.

A gyermekláncfű íze akkor a legjobb, ha frissen szedik, mert levelei viszonylag gyorsan elszáradnak. Hűtőben való tárolással megnövelhető az élettartama. Mivel a növénynek az egész része fogyasztható, elkészítése nem igényel nagy munkát – elég leöblíteni, jól megszárítani, majd a recept szerint feldarabolni. A fiatal tavaszi gyermekláncfű magában is kiválóan fogyasztható, de más zöldség mellett salátába is passzol.



(pravda.sk)