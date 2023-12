Miniszter látogatott a komáromi kórházba, ahol épp nagy dolgok történtek

Nyitra megye visszaforgatta azt a pénzt a kórház egyik pavilonjának energiahatékonnyá tételébe, amit bérleti díjként kap a kórházat üzemeltető Agel vállalattól. A kórház emellett megszerzett egy fontos akkreditációt.

Zuzana Dolinková (Hlas-SD) egészségügyi miniszter is ellátogatott a felújított pavilon átadójára, és ugyan miniszterként még nem tudhat maga mögött különösebb érdemeket, a látogatás jelentőségére Miroslav Jaška kórházigazgató és Keszegh Béla komáromi polgármester is felhívta a figyelmet. A miniszter asszony a Hlas-SD párt alelnöke, azt megelőzően pedig jogászként az Ambuláns Szolgáltatói Szövetség elnöke volt. Jaška elmondta, hogy Dolinková idén februárban már jelen volt, amikor egy korábbi modernizációs fázis végére értek, majd hozzátette, örül, hogy olyasvalaki van jelen, aki nemcsak akkor érkezik, mikor „ígérni is kell valamit”.

A kórház E jelű pavilonja, amelyben az aneszteziológiai és intenzív ellátást biztosító osztály, a szülész-nőgyógyászati osztály egy része, a sebészeti osztály egy része, a sebészeti intenzív osztály és a neurológiai rendelő is található, komplex rekonstrukción esett át az elmúlt időszakban, kicserélték a nyílászárókat, hőszigetelték a tetőt és a homlokzatot. Ehhez a forrásokat a megye által visszatérített bérleti díj adta.

Keszegh Béla kifejtette, hogy miután a tavalyi megyei választásokat követően Branislav Becík (Hlas-SD) lett Nyitra megye elnöke és ellátogatott Komáromba, ahol a járás településeinek vezetőivel találkozott, felvetették annak ötletét, hogy a megyei önkormányzathoz a komáromi kórház épületének kiadásából származó bérleti díjat forgassák vissza az intézménybe. Ez az összeg egyébként 1,34 millió eurót tett ki.

„Számunkra a legfontosabb, hogy a 121 éves komáromi kórház így tud fejlődni és folyamatosan fejlődik is”

– húzta alá Keszegh, aki egyúttal arra is emlékeztetett, hogy azóta a megyei önkormányzat a lévai kórház kapcsán is alkalmazta az említett pénzvisszatérítési modellt.

A megyei önkormányzat nevében Farkas Iván (Szövetség) szólalt fel, aki örömét fejezte ki, hogy már a sokadik beruházás valósult meg a járási központban és annak kórházában. „Minden ilyen lépés az itt és a régióban élők érdekében történik, nem először és nem utoljára” – szögezte le. Úgy véli, ez a megyeelnök és a képviselő-testület sikeres és szoros együttműködésének eredménye.

Zuzana Dolinková azt emelte ki, hogy a modernizálás eredményeként energiahatékonnyá vált a kórház E pavilonja is. „Ezáltal költségeket takarít meg, egyszersmind gyönyörű helyiségeket kínál a páciensek és a személyzet számára egyaránt. A kórház színvonalas, modern és biztonságos egészségügyi ellátást biztosít, amiért elismerést is kapott a nemzetközi akkreditációs bizottságtól” – hangsúlyozta, hozzátéve, a tárca célja, hogy az egészségügyi intézmények modernizálása az egyik útja annak, hogy az egészségügyi személyzetet itthon tartsák.

Az Agel vállalat vezérigazgatója, Michal Pišoja a megye, a minisztérium és a kórházat üzemeltető cég szoros együttműködésére hívta fel a figyelmet.

„Ez a hármas együttműködés már számos sikert eredményezett a kórházban. Új belgyógyászati pavilon, sürgősségi betegfelvételi osztály, és amit most megnyitunk, az egy modern, a 21. század követelményeinek megfelelő épület. A legalapvetőbb hogy az egészségügyi ellátás színvonalas és hozzáférhető, a személyzet pedig elégedett és motivált legyen” – emlékeztetett.

A legutóbbi beruházásoknak is köszönhetően a komáromi kórház a kassa-sacai Agel kórház mellett az egyedüli általános kórházi intézmény, amely megszerezte a csehországi Egyesített Akkreditációs Bizottság (SAK) tanúsítványát, amely bizottság tagja az elismert ISQua (International Society for Quality in Health Care) tanács tagja.

A SAK akkreditáció Miroslav Jaška igazgató szerint garantálja, hogy az azt elnyerő intézmény egy nagyon szigorú kritériumrendszer minőséget és biztonságot érintő feltételeit betartja. „Az eljárások standardizálása gyakorlatilag minden tevékenységet érint az intézményen belül, ami a páciensekkel összefügg. Emellett ez egy végtelen történet, ugyanis három év múlva meg kell védeni az akkreditációt, ezért kötelességünk úgy dolgozni, mint amikor azért küzdöttünk, hogy ezt megszerezzük. Hat és fél éve vezetem ezt a kórházat, otthon érzem itt magam, és garantálom, hogy ezzel nem fejezzük be a színvonalas egészségügyi ellátás fejlesztését” – húzta alá az igazató.

