Miniszterek az oltás után: „Példát akarunk mutatni, nincs szó felsőbbrendűségről”

Nem a felsőbbrendűség megnyilvánulása az, hogy a politikusok az elsők közt kapták meg vasárnap a koronavírus elleni vakcinát, inkább példaként akarnak szolgálni és meg akarják győzni az embereket az oltás fontosságáról. Ezt a parlamenti képviselők és a kormány tagjai jelentették ki vasárnap, miután a ružinovi kórházban vasárnap délelőtt megkapták a védőoltást.

Fotó: TASR

„Ez nem a felsőbbrendűségünk vagy az elsőbbségünk jele, hanem példát mutatunk, és a saját testünkön bizonyítjuk be, hogy senki nem akarja bántani önöket, sőt ellenkezőleg, az oltás eszköz a Covid-19 legyőzésére” – jelentette ki a vakcina beadása után Juraj Šeliga (Za ľudí), a parlament alelnöke.

Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter egyetértett Šeligával abban, hogy az oltás a normális élethez visszavezető út. „Hogy ne kelljen félnünk attól, hogy megöleljük a szeretteinket, vagy fontolgassuk, hogy találkozzunk-e valakivel” – emelte ki.

Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter kész felvenni a harcot a dezinformációk ellen az elkövetkező időszakban is a szakmai tanulmányok népszerűsítése által. A miniszternek az oltás egyfajta módja annak, hogy hogyan védje meg a környezetét. „Utazni akarok Szlovákiában, diákokkal, tanárokkal, iskolaigazgatókkal találkozni. Ezzel is hozzájárulok ahhoz, hogy ezeket a találkozókat aggodalmak nélkül megvalósíthassuk” – hangsúlyozta.

Richard Sulík (SaS) gazdaságügyi miniszter nem volt jelen a képviselők vasárnap délelőtti oltásán. Gröhling elmondta, az SaS elnöke azért nem jelent meg, mert jelenleg nem tartózkodik Pozsonyban, de a jövő hét folyamán ő is beoltatja magát, amennyiben erre lesz lehetősége.

Natália Milanová (OĽaNO) kulturális miniszter kiemelte, a pandémiával való együttélés harcot jelent, a vakcina pedig a győzelmet. „Éppen ezért nekem, és remélem, hogy minél több embernek Szlovákiában nem is kérdés, hogy beoltatja-e magát, csupán az, hogy mikor” – tette hozzá.

Andrej Doležal (Sme rodina) közlekedésügyi miniszter meg van győződve arról, hogy az oltás megkezdése nagy lépés a Covid-19 legyőzése felé. „Most rajtunk fog múlni, hogy fokozatosan mindannyian beoltassuk magunkat. Bízom benne, hogy az új év ezáltal több örömet és egészséget hoz majd, mint a mostani” – jegyezte meg.



Forrás: Facebook

Vasárnap délelőtt Zuzana Čaputová államfő, valamint több parlamenti képviselő is beoltatta magát a koronavírus elleni vakcinával. „Bízom a tudományos ismeretekben, ez pedig azt jelenti, hogy az oltást tartom a legjobb módnak ahhoz, hogy kijussunk ebből a helyzetből” – mondta Čaputová a vakcina beadása előtt, majd hozzátette, az oltások a múltban is segítettek rajtunk más halálos betegségekkel szemben. Čaputová a vakcina megérkezését a legjobb hírnek tartja, ami az elmúlt időben érkezett. Mint mondta, megérti az emberek aggodalmát a tömeges vakcinázással kapcsolatban, ezért is oltatta be magát a kamerák előtt, hogy növelje a vakcinával szembeni bizalmat.

Grendel Gábor (OĽaNO) parlamenti alelnök nyomatékosította, hogy az oltás kulcsfontosságú módszer a járvány megfékezésében. Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter bízik benne, hogy az oltás reményt ad az embereknek arra, hogy a tavasz pozitív változást hoz majd, nyáron pedig mindenki visszatérhet a régi életéhez.

A nap folyamán az egészségügyi alkalmazottakat, valamint az állam működése szempontjából kockázatosnak minősített infrastruktúrákban dolgozókat is beoltják.

Vasárnap az Európai Unió tagországaiban is megkezdődött az oltás a Comirnaty vakcinával. Szlovákia 18 millió adag vakcinát foglalt le. Az országban szombaton elsőként Vladimír Krčméry kapta meg az oltást.



