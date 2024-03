A miniszterelnök bejelentette, hogy kivonják Szlovákiából az olasz légvédelmi rendszert

Robert Fico (Smer-SD) miniszterelnök bejelentette, hogy kivonják Szlovákiából az olasz légvédelmi rendszert. Ezt egy videóban nyilatkozta a közösségi oldalon.

TASR-felvétel

„Értesítést kaptam az olasz kormánytól, hogy kivonják Szlovákiából az egy évre kölcsönadott olasz légvédelmi rendszert, mert máshol is szükségük van rá” – jelentette ki szombaton a kormányfő. Fico ennek kapcsán feltette a kérdést, hogy ki fogja megvédeni atomerőműveinket és más stratégiai célpontjainkat. „Először is az előző kormány egy működőképes, hatalmas orosz S-300-as légvédelmi rendszert adományozott Ukrajnának. Aztán egy ideig itt voltak az amerikaiak, ők is elmentek, most pedig az olaszok is elmennek” – jelentette ki.

Az olasz taktikai rendszer tavaly váltotta fel az amerikai Patriot légvédelmi rendszert. Szlovákia korábban S-300-as légvédelmi rendszert biztosított Ukrajnának, válaszul az orosz invázió kitörésére.

TASR