Mint egy kártyavár: Egy négyemeletes lakóház omlott össze Marseille központjában

Benoit Payan, a francia város polgármestere azt mondta, hogy öt embert kellett kórházba szállítani súlyos sérülésekkel. Hozzátette, hogy még nem sikerült megfékezni a keletkezett tüzet, ezért egyelőre nem tudják megkezdeni a kutatási munkákat. "Fel kell készülnünk arra, hogy lesznek áldozatok" - mondta a polgármester.

A tűzoltóság közlése szerint fennáll annak a veszély, hogy a szomszédos épület is összeomolhat.

Az éjszaka történt robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani, de többen erős gázszagot éreztek.

VIDEÓ:

JUST IN - Building collapse that sounded like a huge explosion reported in the southern French port city of Marseille



pic.twitter.com/jXsR67abkx